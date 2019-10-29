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Общая сумма страховых взносов в Беларуси в 2019-м уже превысила 1 млрд рублей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Страховой рынок в Беларуси продолжает демонстрировать внушительный рост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2019 году взносы уже превысили 1 миллиард рублей – в сравнении с 2018-м плюс почти 14 %. Наибольший прирост дают добровольные виды страхования, их удельный вес составляет две трети. На различные выплаты по страховкам уже потрачено более полумиллиарда или половина общей суммы страховых взносов.
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Новости Беларуси. Страховой рынок в Беларуси продолжает демонстрировать внушительный рост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2019 году взносы уже...
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