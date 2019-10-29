Общая сумма страховых взносов в Беларуси в 2019-м уже превысила 1 млрд рублей

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Страховой рынок в Беларуси продолжает демонстрировать внушительный рост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2019 году взносы уже превысили 1 миллиард рублей – в сравнении с 2018-м плюс почти 14 %. Наибольший прирост дают добровольные виды страхования, их удельный вес составляет две трети. На различные выплаты по страховкам уже потрачено более полумиллиарда или половина общей суммы страховых взносов.