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Общая сумма страховых взносов в Беларуси в 2019-м уже превысила 1 млрд рублей

30.10.2019 18:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Страховой рынок в Беларуси продолжает демонстрировать внушительный рост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2019 году взносы уже превысили 1 миллиард рублей – в сравнении с 2018-м плюс почти 14 %. Наибольший прирост дают добровольные виды страхования, их удельный вес составляет две трети. На различные выплаты по страховкам уже потрачено более полумиллиарда или половина общей суммы страховых взносов.

Больше новостей экономики за 30 октября здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Страховой рынок в Беларуси продолжает демонстрировать внушительный рост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2019 году взносы уже...
 
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