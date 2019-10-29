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Улица Радзивиллов и Мицкевич у Сены. Путеводитель по белорусскому Парижу

30.10.2019 18:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Белорусское золото, бесценный капитал нашей земли – люди, которые прославляли и прославляют Беларусь во всем мире. Наша земля богата талантами в разных сферах: от космонавтов до гениальных художников, от первопечатника до политиков мирового масштаба. О знаменитых белорусах рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране»

Улица Радзивиллов и Мицкевич у Сены. Путеводитель по белорусскому Парижу

Некоторые наши именитые земляки вынуждены были покинуть Беларусь и переехать. Многие творческие люди выбирали местом жительства притягательную Францию (подробнее здесь). 

Улица Радзивиллов и Мицкевич у Сены. Путеводитель по белорусскому Парижу

Например, во французской столице есть улица Радзивиллов. Впрочем, не только слава знаменитого магнатского рода шагнула далеко за пределы Беларуси.

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Улица Радзивиллов и Мицкевич у Сены. Путеводитель по белорусскому Парижу

Существуют даже путеводители по белорусскому Парижу. На берегу Сены в бронзе величественно застыл романтик-пилигрим, поэт Адам Мицкевич.

Улица Радзивиллов и Мицкевич у Сены. Путеводитель по белорусскому Парижу

Улица Радзивиллов и Мицкевич у Сены. Путеводитель по белорусскому Парижу

На барельефах авторства знаменитого французского скульптора Бурделя – образы из поэм. Их Мицкевичу подсказывала история родной земли.

Улица Радзивиллов и Мицкевич у Сены. Путеводитель по белорусскому Парижу

Анна Чарноцка, сотрудник польской библиотеки в Париже:
Именно здесь, в Париже, когда в музей приходят посетители, мы всегда подчеркиваем, что Мицкевич родился в Беларуси. Им гордятся белорусы, русские, литовцы, поляки. И в этом богатство его творчества. Он принадлежит всем.

Улица Радзивиллов и Мицкевич у Сены. Путеводитель по белорусскому Парижу

Польская библиотека в Париже. Великий поэт был одним из инициаторов ее создания. Позже тут откроется первый в мире музей Мицкевича. Сам поэт называл себя литвином, имея в виду земли современной Беларуси, где сейчас находится Новогрудок.

Улица Радзивиллов и Мицкевич у Сены. Путеводитель по белорусскому Парижу

Подробности – в видеоматериале

Люди в материале: Анна Чарноцка, Адам Мицкевич
 
 
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Белорусское золото, бесценный капитал нашей земли – люди, которые прославляли и прославляют Беларусь во всем мире. Наша земля богата талантами в разных сферах: от...
 
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