С топором на храм: женщина рубанула топором по фасаду Свято-Духова собора в центре Минска









Нападение женщины на Свято-Духов собор в Минске / Пресс-служба МВД

передает пресс-служба МВД. Она достала топор и несколько раз ударила по фасаду здания. Об этом по телефону 102 сообщили очевидцы,пресс-служба МВД.





Мужчина, находившийся поблизости, сумел перехватить топор и удерживал женщину, пока не прибыла милиция.





Сообщается, что в настоящее время женщину доставили в медучреждение для обследования.









Она рассказала, что нигде не работает, ранее к уголовной ответственности не привлекалась.





Мотивы поступка выясняются.



