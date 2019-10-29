По факту они умерли, но продолжают зарабатывать после смерти

Майкл Джексон

Фото: Kiyoshi Ota / Reuters

Первое место в нем уже семь лет удерживает певец Майкл Джексон.





За год скончавшийся в 2009 году король поп-музыки заработал 60 миллионов долларов. При этом количество прослушиваний его песен выросло — 2,1 миллиарда в 2019-м в США против 1,8 миллиарда в 2018 году.





На втором месте в 2019 году остался Элвис Пресли, заработок которого — 39 миллионов долларов. Третьим с доходом 38 миллионов стал американский художник-карикатурист Чарльз Шульц.





Также в пятерке оказались гольфист Арнольд Палмер, зарабатывающий на сотрудничестве с MasterCard и Rolex, и певец Боб Марли, под именем которого продаются, например, наушники, динамики и проигрыватели. Кроме того, за последний год у самого известного исполнителя регги около миллиарда прослушиваний в США.









Участник Beatles Джон Леннон с заработком 14 миллионов долларов остался на седьмом месте. Следом за ним с разницей в миллион идет Мэрилин Монро. Еще один «битл» Джордж Харрисон с доходом девять миллионов долларов остался 13-м.





Лидером по прослушиваниям среди всех умерших знаменитостей стал скончавшийся в июне 2018 года рэпер XXXTentacion, идущий на 11 месте и заработавший десять миллионов долларов. Только в США треки Джасея Онфроя (настоящее имя) включали 5,6 миллиарда раз.







