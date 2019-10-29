HBO снимет десять серий приквела к «Игре престолов»

Телекомпания HBO снимет приквел к популярному сериалу «Игра престолов», который будет называться «Дом дракона», сообщает ТАСС.

Об этом стало известно на мероприятии для инвесторов медиахолдинга WarnerMedia, в который входит HBO. Действие нового сериала происходит за 300 лет до событий «Игры престолов».

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Режиссером «Дома дракона» станет Мигель Сапочник, снявший несколько серий киносаги. В 2016 году за одну из них он был удостоен премии Emmy.

HBO заказала десять эпизодов нового сериала.

Ранее HBO отказалась от съемок другого приквела .

В нем планировалось показать события, на тысячи лет предшествующие событиям в «Игре престолов».