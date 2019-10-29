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HBO снимет десять серий приквела к «Игре престолов»
30.10.2019 20:24 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Телекомпания HBO снимет приквел к популярному сериалу «Игра престолов», который будет называться «Дом дракона», сообщает
Об этом стало известно на мероприятии для инвесторов медиахолдинга WarnerMedia, в который входит HBO. Действие нового сериала происходит за 300 лет до событий «Игры престолов».
Режиссером «Дома дракона» станет Мигель Сапочник, снявший несколько серий киносаги. В 2016 году за одну из них он был удостоен премии Emmy.
HBO заказала десять эпизодов нового сериала.
Ранее
В нем планировалось показать события, на тысячи лет предшествующие событиям в «Игре престолов».
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Режиссером «Дома дракона» станет Мигель Сапочник, снявший несколько серий киносаги.
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