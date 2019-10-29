Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси завершилась перепись населения. Она стала третьей с момента обретения страной независимости. В этом году главным новшеством стала цифровизация процесса. Впервые данные о себе можно было отправить по интернету. А вместо привычных бланков волонтеры использовали планшеты. Всего задействовали 12 тысяч переписчиков.

«В среднем обходили по два дома. Это где-то 40-80 квартир в зависимости от того, сколько человек открывает и сколько проживает», – сказала переписчик-волонтер Марина Мялик.

«21% от численности населения переписались по интернету. И мы считаем, что это очень хороший результат. В последние три дня активность очень значительная. Например, за вчерашний день переписались более 450 тысяч человек», – сообщила председатель Национального статистического комитета Беларуси Инна Медведева.

Гражданам предлагали ответить почти на полсотни вопросов, в том числе о планах родить в ближайшее время ребенка и о наличии земельного участка. Первые результаты переписи появятся уже в феврале будущего года.

Впрочем, работать волонтеры будут и следующую неделю. Дополнительно они проведут контрольный обход – всего предстоит охватить больше 60 тысяч адресов.