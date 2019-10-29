Обновление обители и памятник преподобному Серафиму Жировичскому. Как на Слонимщине готовятся к юбилею Жировичского монастыря

Источник материала: Вороновская газета





Свято-Успенский Жировичский ставропигиальный мужской монастырь весной следующего года отметит свое 500-летие. Юбилейным этот год станет и для чудотворной реликвии обители – Жировичской иконы Божией Матери. В 2020-м году отметят 550-летие обретения Жировичской иконы.

Подготовка к юбилейным торжествам в Жировичах началась этим летом. Как сообщили в отделе архитектуры и строительства Слонимского райисполкома, в настоящий момент полным ходом идут работы по реконструкции братского корпуса монастыря, которая предусматривает обновление фасада, прокладку сетей, ведутся строительные работы по устройству монолитного перекрытия. Комплекс мероприятий по реконструкции с элементами реставрации объекта выполняет ОАО «Гродножилстрой».

Особое место в уникальном архитектурном ансамбле отведено колокольне монастыря. В настоящее время проектная документация по реставрации колокольни находится на стадии завершения. Ожидается, что работы по реконструкции колокольни и братского корпуса Жировичского монастыря завершатся к 20 апреля 2020 года. В планах – установка памятника одному из настоятелей монастыря, преподобному Серафиму архимандриту Жировичскому. Несмотря на то, что «сердцем» юбилейных торжеств станет Жировичский монастырь, масштабные ремонтные работы будут проделаны и по благоустройству самого агрогородка Жировичи. Обновится центральная площадь населенного пункта. Сейчас подготавливается необходимая проектная документация. Активно ведется капитальный ремонт жилого фонда. В общем план подготовки к празднику предусматривает реконструкцию и ремонт более 30 разноплановых объектов. На 13 из них объемы работ уже выполнены. Постепенно «оживляются» и объекты ПУ «Слонимгаз», выполнение работ на них уже составило 46 процентов. Продолжается обновление линий связи, газо-, водо- и электроснабжения, идет замена дорожного покрытия. Так, уже завершен текущий ремонт дорожного полотна по улице Соборной протяженностью 2,83 километра. Ведутся работы по модернизации ограждения от начала улицы Соборной до улицы Тавлая. Завершить работы планируют до 30 ноября этого года.

Основная же задача – провести торжества на высоком уровне, а подобный опыт в районе уже есть. Ольга ЗАЕНЧКОВСКАЯ

Фото: из открытых источников https://grodnonews.by