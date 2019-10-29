Побили медальный рекорд прошлого года. В облисполкоме чествовали лучших спортсменов Гродненщины

Источник материала: Вороновская газета





Спортсмены Гродненщины в этом году завоевали уже более 80 наград на международных соревнованиях.

В облисполкоме чествовали спортсменов, которые в этом году вписали свои имена в копилку достижений Гродненщины как победители и призеры крупнейших спортивных состязаний. Среди приглашенных – порядка шестидесяти спортсменов и те, кто всегда сопровождал их на пути к большим высотам, – тренеры.







– Участвуя в международных соревнованиях, наши спортсмены представляют страну и свою малую родину – Гродненщину. Их победы становятся не только личным достижением, но и поводом для гордости всех жителей Принеманья. Приятно отмечать, что усилия по развитию спорта, поддержке талантливых молодых спортсменов дают свои результаты. По итогам прошлого года в Гродненской области было рекордное количество больших побед. Наши спортсмены завоевали 69 медалей на международных соревнованиях: чемпионатах мира, Европы. А в этом году говорим уже о 80 таких медалях. Серьезным соревнованием для спортсменов стали прошедшие в Беларуси ІІ Европейские игры. В этом масштабном мультиспортивном форуме воспитанники спортивных школ Гродненской области взяли 15 медалей. В копилке наград всей белорусской сборной это каждая четвертая медаль, – отметил председатель облисполкома Владимир Кравцов.







Слова благодарности уже прославившим принеманский край спортсменам адресовали председатель областного Совета депутатов Игорь Жук и председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой. Одним из главных пожеланий для спортсменов было одно – постараться заявить о себе на предстоящих Олимпийских играх в Токио.





Основные лицензионные старты накануне Олимпиады пройдут в начале 2020 года и именно на них сегодня нацелена основная подготовка для многих спортсменов. Некоторые из присутствовавших в зале с полной решительностью настроены показать хорошие результаты в составе сборной страны. Уже выполнили квалификационный олимпийский норматив гимнастки Анастасия Рыбакова и Анастасия Алистратова, чемпион мира 2019 года в гребле на байдарках и каноэ на дистанции 5000 метров Олег Юреня.













– В области делается очень многое для поддержки спортсменов, и подобные встречи поднимают боевой дух, мотивирую на еще большие спортивные результаты. Всегда приятно понимать, что сделал что-то очень важное для страны, – поделился Олег Юреня.





Не раз отмечалось во время встречи, что для того чтобы растить чемпионов нужны не только таланты и тренеры, способные их разглядеть, но и хорошая спортивная база. Этому вопросу на Гродненщине уделяется большое внимание. В этом году, например, распахнул свои двери для жителей Мостов физкультурно-оздоровительный комплекс. Будет введен в строй аналогичный в Островце. Возводится крупный спортивный комплекс с игровым залом, бассейном, другой инфраструктурой в Новогрудке. В Волковыске в следующем году откроется современный стадион с футбольным полем с искусственным покрытием, а также легкоатлетическими дорожками, зонами для метаний. Для жителей Сморгони подобной точкой спортивного притяжения в 2020 году станет бассейн.











Не снимается со спортивной повестки дня и вопрос строительства в Гродно дворца для игровых видов спорта. Отмечалось, что площадкой для его размещения может стать пустующая на сегодняшний день территория неподалеку от строящегося торгово-развлекательного комплекса в Вишневце или же в микрорайоне Фолюш.





– Многое делается и для поддержки самих спортсменов, – добавил начальник управления спорта и туризма облисполкома Олег Андрейчик. – Только в 2019 году для них проводилось более 200 учебно-тренировочных сборов. Спортсмены Гродненщины готовились к соревнованиям более чем в 30 странах мира. Кроме того, только стипендиатов, которые поддерживаются на уровне облисполкома у нас боле 110 человек.

На сегодняшнем торжественном мероприятии спортсменов и их наставников наградили грамотами и благодарностями облисполкома и горисполкома, областного Совета депутатов. Подобные встречи в регионе стали хорошей традицией.

Екатерина МОТЕВИЧ

Фото: Ян ХВЕДЧИН https://grodnonews.by