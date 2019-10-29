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В Беларуси убран картофель

30.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Беларуси убран картофель

Сельхозпредприятиями и фермерскими хозяйствами получено более миллиона тонн картофеля. Общий сбор с учетом личных подсобных хозяйств достиг шести миллионов— чуть больше уровня 2018 года.

Заведующая сектором по производству картофеля и плодоовощной продукции Минсельхозпрода Татьяна Гуменюк рассказала, что в последние годы сложилась устойчивая цифра экспорта картофеля — примерно 300 тысяч тонн. Такая же ожидается и теперь. Но конъюнктура более благоприятная. В соседней Украине его недополучили, закупочная цена там выросла. Можно выгодно продать.

Однако не все производители спешат это сделать сейчас, считают, что после Нового года можно будет реализовать картофель еще более выгодно. Среди них ОАО «Тихиничи» Рогачевского района.

Главный экономист Галина Гормаш рассказала, что осенью львиную долю урожая клубней заложили в хранилище, которое вмещает пять тысяч тонн. Продавать будут после Нового года. Почему именно тогда? В ноябре прошлого года экспортная закупочная цена была в среднем 250 рублей за тонну, январе 2019-го — 270, в марте — 310. Вывод: придержал товар — получил больше прибыли.

https://www.sb.by

 
 
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Сельхозпредприятиями и фермерскими хозяйствами получено более миллиона тонн картофеля. Общий сбор с учетом личных подсобных хозяйств достиг шести...
 
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