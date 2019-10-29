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Объективно, открыто, с равным подходом

30.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Объективно, открыто, с равным подходом

Около 150 журналистов региональных СМИ собрал в Минске форум «Выборы-2019: роль региональных СМИ в формировании общественного мнения по вопросам избирательной кампании». На встрече, организованной Федерацией профсоюзов Беларуси при поддержке Министерства информации, в центре внимания были вопросы журналистской работы во время важной политической кампании. Главный ее посыл — средства массовой информации должны донести людям мысль, что участвовать в выборах и политической жизни страны нужно каждому ее гражданину.

 


Объективно, открыто, с равным подходом

 

— Мы принимаем участие в этой избирательной кампании на всех этапах: от направления своих представителей в состав избирательных комиссий до поддержки кандидатов из числа профсоюзного актива, — подчеркнул в своем выступлении председатель ФПБ Михаил Орда. — Мы заинтересованы в том, чтобы процесс был открытым.

Он также отметил, что в состав окружных и избирательных комиссий вошли 283 представителя Федерации профсоюзов Беларуси — практически треть от общего количества всех представителей общественных объединений. В составе участковых избирательных комиссий — 8 985 человек. По последней информации, аккредитованы почти тысяча наблюдателей от профсоюза, ожидается, что эта цифра приблизится к десяти тысячам. Федерация разработала памятку, в которой содержатся основы избирательного законодательства, требования к наблюдателям и их работе. Десять руководителей профсоюзных организаций различного уровня зарегистрированы кандидатами в депутаты Палаты представителей.

 


Объективно, открыто, с равным подходом

 

— Сейчас очень важный и ответственный период. Мы призываем СМИ быть максимально объективными, четкими в вопросах соблюдения законодательства и самое главное — обеспечить равные условия для всех кандидатов в депутаты, которые будут выступать с этих площадок, — акцентировал внимание журналистов первый заместитель министра информации Павел Легкий.

Региональные средства массовой информации создают огромную часть белорусского медиаконтента. Рассказывая о местных новостях, они формируют эксклюзивную информацию, отметил первый замминистра. Вместе с тем, на страницах многих изданий недостает хороших аналитических материалов — как на политическую, так и на спортивную, культурную тематики. По мнению Павла Николаевича, чаще должны подниматься и острые социальные темы.

 


Объективно, открыто, с равным подходом

 

Марина КОНДРАТОВИЧ.

 
Теги: Минск
 
 
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Около 150 журналистов региональных СМИ собрал в Минске форум «Выборы-2019: роль региональных СМИ в формировании общественного мнения по вопросам избирательной...
 
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