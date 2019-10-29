15 таксистов-нелегалов из Горецкого района попались налоговикам

Источник материала: Горецкий вестник

В Горецком районе налоговики выявили 15 водителей, занимавшихся нелегальными перевозками пассажиров.





Каждому из правонарушителей предъявлен к уплате единый налог, общая сумма которого составила Br 1,8 тыс. Двое нелегалов попались повторно — в отношении их составлены протоколы. Один из автомобилей изъят до рассмотрения дела об административном правонарушении в экономическом суде Могилевской области.

Все водители предупреждены о последствиях при повторном нарушении. Сведения о каждом занесены в базу данных по учету граждан, осуществляющих незарегистрированную предпринимательскую деятельность.