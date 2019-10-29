В Лиде мужчина похитил из магазина две бутылки коньяка. Милиция нашла грабителя с помощью служебной собаки (видео)

Источник материала: Lida.Info





Две бутылки коньяка похитил местный житель 1986 года рождения в Лиде. Всё произошло в магазине по проспекту Победы.

Около трёх часов дня мужчина довольно быстро зашёл в торговый зал. Но не резкие движения посетителя привлекли внимание продавца, а тот факт, что гражданин ходил между прилавков с сигаретой во рту.

Далее события развивались ещё более стремительно. Подозреваемый схватил с полки две бутылки коньяка общей стоимостью 35 рублей и, несмотря на запреты продавца, покинул магазин без оплаты за товар.

Сотрудник объекта торговли нажал «тревожную кнопку», на место оперативно прибыли правоохранители. С использованием служебной собаки «похитителя коньяка» удалось задержать по горячим следам.

Мужчина даже не успел открыть бутылку и прочувствовать вкус напитка. Противоправному поведению гражданина дана правовая оценка. Уголовная ответственность за подобные деяния предусмотрена по статье «Грабёж», сообщает милиция .