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В Лиде мужчина похитил из магазина две бутылки коньяка. Милиция нашла грабителя с помощью служебной собаки (видео)

30.10.2019 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

В Лиде мужчина похитил из магазина две бутылки коньяка. Милиция нашла грабителя с помощью служебной собаки (видео)

Две бутылки коньяка похитил местный житель 1986 года рождения в Лиде. Всё произошло в магазине по проспекту Победы.

Около трёх часов дня мужчина довольно быстро зашёл в торговый зал. Но не резкие движения посетителя привлекли внимание продавца, а тот факт, что гражданин ходил между прилавков с сигаретой во рту.

Далее события развивались ещё более стремительно. Подозреваемый схватил с полки две бутылки коньяка общей стоимостью 35 рублей и, несмотря на запреты продавца, покинул магазин без оплаты за товар.

Сотрудник объекта торговли нажал «тревожную кнопку», на место оперативно прибыли правоохранители. С использованием служебной собаки «похитителя коньяка» удалось задержать по горячим следам.

Мужчина даже не успел открыть бутылку и прочувствовать вкус напитка. Противоправному поведению гражданина дана правовая оценка. Уголовная ответственность за подобные деяния предусмотрена по статье «Грабёж», сообщает милиция.

 
 
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Две бутылки коньяка похитил местный житель 1986 года рождения в Лиде. Всё произошло в магазине по проспекту Победы. Около трёх часов дня мужчина довольно быстро...
 

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