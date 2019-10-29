|
В Лиде мужчина похитил из магазина две бутылки коньяка. Милиция нашла грабителя с помощью служебной собаки (видео)
Источник материала: Lida.Info
Две бутылки коньяка похитил местный житель 1986 года рождения в Лиде. Всё произошло в магазине по проспекту Победы.
Около трёх часов дня мужчина довольно быстро зашёл в торговый зал. Но не резкие движения посетителя привлекли внимание продавца, а тот факт, что гражданин ходил между прилавков с сигаретой во рту.
Далее события развивались ещё более стремительно. Подозреваемый схватил с полки две бутылки коньяка общей стоимостью 35 рублей и, несмотря на запреты продавца, покинул магазин без оплаты за товар.
Сотрудник объекта торговли нажал «тревожную кнопку», на место оперативно прибыли правоохранители. С использованием служебной собаки «похитителя коньяка» удалось задержать по горячим следам.
Мужчина даже не успел открыть бутылку и прочувствовать вкус напитка. Противоправному поведению гражданина дана правовая оценка. Уголовная ответственность за подобные деяния предусмотрена по статье «Грабёж», сообщает
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Лиде мужчина похитил из магазина две бутылки коньяка. Милиция нашла грабителя с помощью служебной собаки (видео)
Две бутылки коньяка похитил местный житель 1986 года рождения в Лиде. Всё произошло в магазине по проспекту Победы. Около трёх часов дня мужчина довольно быстро...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)