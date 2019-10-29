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В Лиде в доме на улице Коммунистической при пожаре погиб мужчина
Источник материала: Lida.Info
29 октября утром диспетчеру МЧС поступило сообщение от женщины, которая шла на работу и в одном из домов по улице Коммунистической заметила пожар.
По прибытии к месту вызова первого подразделения была обнаружено открытое горение кровли одноэтажного деревянного 4-х квартирного жилого дома. Возгорание произошло в квартире №1.
При разборке обрушившихся строительных конструкций в комнате на полу огнеборцы обнаружили тело гражданина, личность которого устанавливается.
В результате пожара в комнате повреждено имущество, мебель и стены. Произошло обрушение перекрытия над комнатой в квартире №1.
Как сообщили Lida.info в Лидском РОЧС, причина пожара еще устанавливается.
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29 октября утром диспетчеру МЧС поступило сообщение от женщины, которая шла на работу и в одном из домов по улице Коммунистической заметила пожар. По прибытии к...
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