В Лиде в доме на улице Коммунистической при пожаре погиб мужчина

Источник материала: Lida.Info





29 октября утром диспетчеру МЧС поступило сообщение от женщины, которая шла на работу и в одном из домов по улице Коммунистической заметила пожар.

По прибытии к месту вызова первого подразделения была обнаружено открытое горение кровли одноэтажного деревянного 4-х квартирного жилого дома. Возгорание произошло в квартире №1.

При разборке обрушившихся строительных конструкций в комнате на полу огнеборцы обнаружили тело гражданина, личность которого устанавливается.

В результате пожара в комнате повреждено имущество, мебель и стены. Произошло обрушение перекрытия над комнатой в квартире №1.

Как сообщили Lida.info в Лидском РОЧС, причина пожара еще устанавливается.











