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В Лиде мужчина, находившийся на испытательном сроке в СТО, угнал машину директора, а из другого авто украл вещи

30.10.2019 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

В Лиде мужчина, находившийся на испытательном сроке в СТО, угнал машину директора, а из другого авто украл вещи

В милицию 28 октября в 00.05 обратился 29-летний житель Лиды, который сообщил о том, что у него был угнан автомобиль ГАЗ-3110.

По данным следствия, владелец автомобиля оставил в замке зажигания ключи, чем и воспользовался 31-летний мужчина.

Так, он на автомобиле ГАЗ совершил поездку по городу, а в момент задержания его сотрудниками милиции повредил водительскую дверь автомобиля. Правоохранителям мужчина пояснил, что просто решил покататься по городу.

Установлено, что в момент управления он находился в состоянии алкогольного опьянения. На момент освидетельствования в парах выдыхаемого воздуха содержание алкоголя составило 1,77 промилле.

Ранее мужчина неоднократно судим, в том числе за совершение угона. С целью дальнейшего трудоустройства он находился на испытательном сроке на СТО, директором которого является владелец угнанного автомобиля.

Лидским районным отделом Следственного комитета в отношении 31-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 214 Уголовного кодекса Республики Беларусь (угон транспортного средства, совершенный повторно).

В ходе расследования данного уголовного дела следователями осмотрен автомобиль ГАЗ, в его багажнике были обнаружены различные предметы. По данным следствия, найденное имущество похищено из другой машины директора СТО (в нем повреждено стекло).

В отношении 31-летнего мужчины дополнительно возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Уголовные дела соединены в одном производстве, расследование продолжается. Мужчина в настоящий момент задержан, он допрошен в качестве подозреваемого.

Инна Позняк, официальный представитель УСК по Гродненской области.

 
 
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В милицию 28 октября в 00.05 обратился 29-летний житель Лиды, который сообщил о том, что у него был угнан автомобиль ГАЗ-3110. По данным следствия, владелец автомобиля...
 

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