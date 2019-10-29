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В Лиде мужчина, находившийся на испытательном сроке в СТО, угнал машину директора, а из другого авто украл вещи
Источник материала: Lida.Info
В милицию 28 октября в 00.05 обратился 29-летний житель Лиды, который сообщил о том, что у него был угнан автомобиль ГАЗ-3110.
По данным следствия, владелец автомобиля оставил в замке зажигания ключи, чем и воспользовался 31-летний мужчина.
Так, он на автомобиле ГАЗ совершил поездку по городу, а в момент задержания его сотрудниками милиции повредил водительскую дверь автомобиля. Правоохранителям мужчина пояснил, что просто решил покататься по городу.
Установлено, что в момент управления он находился в состоянии алкогольного опьянения. На момент освидетельствования в парах выдыхаемого воздуха содержание алкоголя составило 1,77 промилле.
Ранее мужчина неоднократно судим, в том числе за совершение угона. С целью дальнейшего трудоустройства он находился на испытательном сроке на СТО, директором которого является владелец угнанного автомобиля.
Лидским районным отделом Следственного комитета в отношении 31-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 214 Уголовного кодекса Республики Беларусь (угон транспортного средства, совершенный повторно).
В ходе расследования данного уголовного дела следователями осмотрен автомобиль ГАЗ, в его багажнике были обнаружены различные предметы. По данным следствия, найденное имущество похищено из другой машины директора СТО (в нем повреждено стекло).
В отношении 31-летнего мужчины дополнительно возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Уголовные дела соединены в одном производстве, расследование продолжается. Мужчина в настоящий момент задержан, он допрошен в качестве подозреваемого.
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В Лиде мужчина, находившийся на испытательном сроке в СТО, угнал машину директора, а из другого авто украл вещи
В милицию 28 октября в 00.05 обратился 29-летний житель Лиды, который сообщил о том, что у него был угнан автомобиль ГАЗ-3110. По данным следствия, владелец автомобиля...
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