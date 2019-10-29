Забыл про зарплату в Польше. Из-за каких ошибок в декларациях не регистрировали кандидатами в депутаты

Источник материала: Tut.by

Неточности в декларациях о доходах и имуществе оказались в топе причин, по которым отказывали белорусам в регистрации кандидатов в депутаты. В Минской области, к примеру, из-за таких ошибок не смогут побороться за депутатское кресло 10 человек. Чтобы проверить, верную ли информацию указывали, избиркомам в некоторых случаях требовалась помощь в том числе налоговиков и специалистов Минфина. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие ошибки избиркомы и налоговики находили в декларациях тех, кто пытался стать кандидатом в депутаты.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Должны ли избиркомы сообщить избирателям о доходах и имуществе кандидатов?

Избиркомы должны проинформировать избирателей об общей сумме годового дохода

(при его отсутствии — источнике средств существования) и об имуществе каждого кандидата в депутаты одним из двух способов. Первый — опубликовать в печатном СМИ, второй — разместить в общем плакате с биографическими данными кандидатов в депутаты. Каким конкретно способом это сделать, решают окружные комиссии. Это предусмотрено специальным постановлением Центральной избирательной комиссии.

Будем признательны нашим читателям за помощь в сборе этой информации о декларациях кандидатов в депутаты. Это открытая информация, которую избиркомы должны донести до избирателей. Просим прислать фотографии стендов и (или) газетных вырезок с данными о декларациях кандидатов в депутаты. Можно также прислать ссылки на сайты окружных комиссий или изданий, на которых размещена эта информация. Просим писать на e-mail bobkov@tutby.com с пометкой «выборы». С нами также можно связаться через страничку в Facebook , в twitter , во ВКонтакте .

Какую информацию нужно было указать в декларациях?

В декларациях нужно было указать доходы за 2018 год. Нужно также рассказать о доходах за границей и переводах из-за рубежа через почту или банк, если такие были. В таком случае надо указать страну, в которой получили доход и валюту.

Если дохода за 2018 год не было, то нужно указать, источник средств существования.

В декларациях также надо прописать имущество (на праве собственности; на праве общей долевой собственности, указать долю; на праве общей совместной

собственности супругов. Кроме прочего нужно было расписать, есть ли доли в уставном фонде компаний.

Как избиркомы проверяли декларации?

Избиркомы, чтобы проверить декларации об доходах и имуществе, могли направить запрос:

налоговикам (данные о доходах, о долях в уставных фондах компаний, которые не подтверждены акциями),

в ГАИ (информация по транспортным средствам),

в Национальное кадастровое агентство (данные о недвижимом имуществе в собственности),

в департамент по ценным бумагам Минфина (по акциям)

в другие госорганы и организации.

Из-за каких ошибок могли отказать в регистрации?

Окружная избирательная комиссия может отказать в регистрации кандидатом в депутаты, если была предоставлена декларация, в которой есть недостоверная информация «существенного характера». Это может быть, к примеру, задекларированный доход, который после проверки окажется выше на 20% и более. Среди других существенных ошибок — отсутствие информации об акциях (или указание их в меньшем количестве), а также о доле в уставном фонде, пае в имуществе компании.

К несущественным ошибкам избиркомы относят, к примеру, отсутствие информации о доходах в виде оплаты стоимости путевок, подарков, призов, от профсоюзных и других

организаций. Среди других «несущественных» ошибок — указание доходов или количества акций в большем размере, а также «забытая» единовременная матпомощь.

Не рассказал, на какие деньги жил

В Минске не зарегистрировали кандидатом в депутаты безработного от БНФ, сообщается на сайте администрации Фрунзенского района Минска. Окружную избирательную комиссию Кальварийского избирательного округа не устроило то, что минчанин не указал доходы. «Если лицо, выдвинутое кандидатом в депутаты, не получало доходов за декларируемый период, то в декларации указывается источник средств к существованию», — уточняют в избиркоме. Проще говоря, нужно пояснить, на какие деньги жил.

«Забыл» про заработки за границей

В Бресте мужчина пытался зарегистрироваться кандидатом в депутаты от Белорусской партии левых «Справедливый мир». Но у налоговиков возникли вопросы, почему он не задекларировал доходы за время работы во Вроцлаве. Мужчина пояснил, что трудился разнорабочим, его доход составил около 3500 злотых. «Данное несоответствие составляет около 43% от общей суммы годового дохода, что более 20% (допустимых. — Прим. ред.) и является существенным», — решили в избиркоме.

Вопросы с автомобилями

В Орше не зарегистрировали кандидатом в депутаты претендента, который выдвигался через сбор подписей. Он среди прочего не указал доход в 10 тысяч рублей от продажи автомобиля БМВ Х5.

В Молодечно выдвиженец от Либерально-демократической партии не стал кандидатом в депутаты из-за того, что не указал в декларации доход в 2000 рублей от продажи легкового автомобиля.

Еще одному претенденту в кандидаты в депутаты в Бресте отказали в регистрации из-за того, что он не задекларировал легковой автомобиль.

В Солигорске отказали претенденту, который старый легковой автомобиль передал когда-то по генеральной доверенности другому лицу. «И забыл. Раньше пользовались такими способами продажи. А покупатель не снял машину с учета, которая значилась на первом собственнике. И подобные случаи очень частые», — рассказала «Минской правде» председатель Минской областной избирательной комиссии Оксана Таранда. По ее словам, еще у одного из претендентов в декларации о доходах не была указана сумма, полученная из-за рубежа. «Он пытается доказать, что это просто возврат задолженности. Но в любом случае в декларации это должно быть зафиксировано», — уточнила Оксана Таранда.

Не рассказали про акции компаний

Минчанин получил отказ в регистрации Виз-за того, что среди прочего не указал в декларации, что владеет акциями ООО «Заславльбурвод». Эту информацию избиркому сообщили в департаменте Данный факт подтверждается письмом по ценным бумагам Минфина.

В Новополоцке отказали в регистрации кандидатом в депутаты местной жительнице, которая выдвигалась от Республиканской партией труда и справедливости. Окружная избирательная комиссия выяснила, что женщина не указала в декларации доходы почти в 8,2 тысячи рублей от компании «ПромГрад», которая занимается поставкой запасных частей, расходных материалов и комплектующих для птицеводства. Из этой суммы 478 рублей составила зарплата, остальные — дивиденды. Женщина также не указала в декларации, что ей принадлежит доля в уставном фонде этой компании.

Еще один из претендентов в Витебской области указал, что владеет ценными бумагами 57 предприятий «для коллекции» (так написал в официальном документе), но при этом не сообщил каких ОАО, пишут «Витебские вести». «При проверке документов окружной избирком установил, что на самом деле ему принадлежат акции 32 предприятий. Кроме того, не обошлось без брака в собранных подписях в поддержку выдвижения в качестве кандидата», — отмечает издание.

Не работал, не был ни ИП, не ремесленником, а доход получил

В Бресте претендент не зарегистрировали из-за того, что он не указал место работы, при это у него был доход в 8836 рублей. «По информации, представленной из ИМНС по Березинскому району в 2018 году не являлся ни индивидуальным предпринимателем, ни ремесленником, — сообщают в избиркоме. — Кроме того из ИМНС по Брестской области поступили сведения о