Видеофакт: Актрису Лидию Вележеву вывели с борта самолета





Как сообщает ТАСС со ссылкой на управление на транспорте МВД России по ЦФО, пассажирка устроила дебош. "Самолет, который должен был отправиться из "Шереметьево" в Тель-Авив, не смог вылететь из-за того, что одна пассажирка устроила дебош", - сказала собеседница агентства.





"Москва". "На борт вызвали сотрудников транспортной полиции по причине странного поведения одной из пассажирок. Перед вылетом она начала нецензурно выражаться. Туда отправили наряд транспортной полиции для выяснения обстоятельств", - сказали в пресс-службе агентству













Как пишет Telegram-канал Mash, Вележева кричала на борту: "Я - актриса. А вы плебеи, потому что наверняка купили билет за мили. А у меня за 204 тысячи наличными". Из-за такого неадекватного поведения командир корабля принял решение снять пассажирку с рейса и вызвал полицию, которая насильно вывела актрису из самолета.



