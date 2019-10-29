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Видеофакт: Актрису Лидию Вележеву вывели с борта самолета
Источник материала: Партизан
53-летняя заслуженная артистка России Лидия Вележева, известная по роли в сериале "Убойная сила - 6", была выведена с борта самолета в "Шереметьево", который должен был лететь в Тель-Авив.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на управление на транспорте МВД России по ЦФО, пассажирка устроила дебош. "Самолет, который должен был отправиться из "Шереметьево" в Тель-Авив, не смог вылететь из-за того, что одна пассажирка устроила дебош", - сказала собеседница агентства.
"На борт вызвали сотрудников транспортной полиции по причине странного поведения одной из пассажирок. Перед вылетом она начала нецензурно выражаться. Туда отправили наряд транспортной полиции для выяснения обстоятельств", - сказали в пресс-службе агентству
Как пишет Telegram-канал Mash, Вележева кричала на борту: "Я - актриса. А вы плебеи, потому что наверняка купили билет за мили. А у меня за 204 тысячи наличными". Из-за такого неадекватного поведения командир корабля принял решение снять пассажирку с рейса и вызвал полицию, которая насильно вывела актрису из самолета.
Вылет самолета был задержан на несколько часов, но не из-за актрисы, как отмечает
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53-летняя заслуженная артистка России Лидия Вележева, известная по роли в сериале "Убойная сила - 6", была выведена с борта самолета в "Шереметьево", который должен был...
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