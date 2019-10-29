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Бей стильно: Versace выпустила боксерские перчатки
Источник материала: Партизан
Теперь боксеры смогут нанести нокаут по-настоящему модно
Versace выпустили боксерские перчатки, которые стали частью коллекции Barocco. Они сделаны из кожи ягненка и регулируются застежкой на липучке. Об этом пишет Hypebeast.
Дизайнерские перчатки подходят и женщинам, и мужчинам, украшены узнаваемым золотым принтом на черном фоне и стоят 3126 долларов.
Неизвестно, насколько дизайнерские перчатки будут функциональны, и можно ли в них провести полноценную тренировку, или даже настоящий бой на ринге, но уже сейчас все экземпляры на сайте уже раскуплены.
В коллекцию Versace Barocco входят различные аксессуары и предметы для дома с золотыми принтами, среди которых – халаты, тапочки, подушки, коврики и посуда.
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Теперь боксеры смогут нанести нокаут по-настоящему модно
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