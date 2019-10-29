Aviasales.by рассказал, куда улететь на длинные выходные до 500 рублей













7 ноября в Беларуси отмечают день Октябрьской революции. В связи с этим рабочий день пятницу 8 ноября перенесли на субботу 16 ноября. Поэтому на следующей неделе получается четыре выходных — с 7 по 10 ноября. Для некоторых это отличная возможность отправиться в небольшое путешествие.





По данным Aviasales.by, самыми востребованными направлениями в следующие выходные станут Москва, Тбилиси и Прага. Средний чек на перелет в перечисленные города составил 204, 323 и 441 рубль соответственно.





Кроме того, в десятку популярных маршрутов с вылетом из Минска вошли Санкт-Петербург, Тель-Авив, Киев, Стамбул, Будапешт, Львов и Барселона. Дороже всего обошлись билеты в Стамбул (707 рублей), Тель-Авив (523 рубля) и Барселону (567 рублей). В остальные города билеты покупали по средней стоимости в 250 рублей.









Также эксперты говорят, что еще не поздно приобрести авиабилеты с вылетом из Минска 7 ноября и возвратом 10 ноября — в Москву от 178 рублей, в Петербург от 303 рублей, в Киев от 305 рублей, в Казань от 314 рублей, в Калининград от 327 рублей, в Ригу от 365 рублей, в Лондон от 454 рублей и в Брюссель от 471 рубля.





Кроме того, для тех, кто планирует поездку в Европу, специалисты советуют начать путешествие из Вильнюса, куда легко можно добраться из Минска на поезде за 2,5 часа. Среди вариантов, куда можно улететь из столицы Литвы, есть и Лондон от 187 рублей, и Осло от 208 рублей, и Франкфурт-на-Майне от 242 рублей, и Милан от 301 рубля. Все цены указаны за перелет в обе стороны.





Помимо всего прочего, найти выгодные предложения на праздничные даты можно и в последний момент с помощью сервиса aviasales.by/map. Задав в фильтрах количество дней в поездке и направления, например без визы, останется выбрать только подходящий вариант.