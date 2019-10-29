Лукашенко потребовал разобраться с очередями на операции для онкобольных

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил разобраться с очередями на проведение операций. Глава государства посетил Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии имени Александрова, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Лукашенко указал, что люди месяцами вынуждены ждать, чтобы «прооперироваться». Он потребовал сделать очередь прозрачной. «Разве это порядок, что по два-три месяца люди стоят в очереди, и прозрачности в очереди нет? – поинтересовался президент. – В то же время Минздрав принял решение, чтобы очередь здесь и везде была прозрачной».