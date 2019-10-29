Единороги, спиннеры и слаймы. Какие игрушки нужны современным детям?

Источник материала: Аргументы и факты

Классическая игрушка – в прошлом?

Рынок детских игрушек сегодня самый динамичный. В начале 90-х мягкая игрушка занимала 25% от всей игрушечной продукции Беларуси. Постепенно это число уменьшалось, пока не достигло 5%, как во всем мире. Сейчас популярны конструкторы, машинки, куклы, наборы для творчества, игрушки из ПВХ и т. д.

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Белорусская компания по производству детских игрушек СООО «Волшебный остров», выпускающая продукцию Fancy, Fancy Baby, Fancy Dolls, Genio Kids, на рынке уже 26 лет. Компания выросла из идеи семейного бизнеса в 1993 году. Когда появился спрос, семья обучила швей, наняла талантливых конструкторов, дизайнеров и выпустила первую партию мягких обезьян.

Представители Fancy отметили, что сегодняшние дети стали раньше взрослеть. Они ходят на кружки, их время расписано по графику, и на игры его почти не остается.



Денис Василенок. Фото: АиФ

Как рассказал Денис ВАСИЛЕНОК, директор по маркетингу СООО «Волшебный остров»: «Современное поколение детей чрезмерно опекается родителями. Ребенок становится проектом. Мамы еще до рождения детей знают, в какие секции их вести и как именно воспитывать. У ребенка возникает дефицит живого общения со сверстниками, которое замещается гаджетами. Зато современные дети стали более любознательными благодаря Интернету. Мы изготавливаем игрушки, отвечающие всем потребностям сегодняшнего поколения ребят».

Самое важное в производстве игрушек – это безопасность и качество. От разработки до выхода продукции процесс строго контролируется.



Ирина Кульгавая. Фото: АиФ

«Сертификат о качестве мы подтверждаем один раз в полтора года. Аккредитованная лаборатория осуществляет отбор образцов продукции для прохождения испытаний по параметрам, указанным в техническом регламенте Таможенного союза», – прокомментировала Ирина КУЛЬГАВАЯ, директор по производству ООО «Страна Игрушек».

Тренды

Сейчас тренды на игрушки доходят до Беларуси за считаные месяцы, а раньше это занимало годы. Коллекции игрушек обновляются ежегодно. Отечественные игрушки изготавливаются производителем ООО «Страна игрушек».

Компания регулярно отслеживает тренды игрушечной отрасли. От идеи до выпуска одной игрушки проходит три месяца. Технологическая база постоянно совершенствуется. Раньше основатели шили игрушки руками, а сейчас налажено автоматизированное производство. Но оформление готовой продукции и придание ей задуманного образа осуществляются вручную. Каждая игрушка проходит через руки человека, имеет свою индивидуальность, несмотря на серийный выпуск продукции.

Тренды в отрасли игрушек на ближайшие годы:

Интересная упаковка. Ребенку нравится раскрывать игрушку в несколько этапов.

Наборы для творчества и обучения для желающих познавать мир.

Эко-игрушки и игрушки для активного отдыха. Дети все больше слышат о том, что нужно беречь планету.

Игрушки для размещения в соцсетях. Среди покупателей разных возрастов популярна плюшевая акула, которую можно посадить с собой рядом, забавно сфотографировать и поделиться снимком с друзьями. А заполонившие полки игрушечные единороги в скором времени сменятся на лам и ленивцев. Нужно ли стирать мягкие игрушки?

Игрушка становится одноразовой. Появилась тенденция: семья покупает игрушку, играет, через некоторое время выкидывает и приобретает новую, более трендовую. Детям важно оставаться «на волне», иметь те же вещи, что и у сверстников.

Фиджеты (спиннеры, слаймы, игрушки с пайетками). Современные дети испытывают недостаток работы руками.



Ольга Макавьева. Фото: АиФ

«Мы планируем как развивать новые направления производства, так и расширять те, что сейчас показывают хороший результат. Например, одно из новых направлений, которым мы начали заниматься в 2017 году, – это изделия из ПВХ (поливинилхлорид). В планах расширять ассортимент игрушек из этого материала. Продолжаем выпускать игрушки для всех возрастных категорий: от игрушек для детей возраста до лет до игрушек для взрослых», – резюмирует Ольга МАКАВЬЕВА, бренд-менеджер Fancy, Fancy Baby, Fancy Dolls.