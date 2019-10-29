Брестских жонглеров оценили звезды цирка дю Солей на престижном фестивале в Люблине

Источник материала: Виртуальный Брест

Три года подряд брестчане Ксения Бычкова и Алексей Котовский пытались пробиться на Восточноевропейский фестиваль Нового цирка, который традиционно проходит в польском Люблине и считается одним из престижнейших в регионе.





И только в этом году ребята смогли осуществить свою давнюю мечту – выступить в финале «Циркуляции», где их мастерство оценивали представители Фонда Виктора Ки (жонглер входит в тройку лучших в мире), звезды легендарного цирка дю Солей и другие известные артисты.

– Отбор на этот конкурс проходит заочно. Конкурсанты заранее присылают видео своих выступлений, лучшие из которых попадают сразу в финал, – рассказала Zarya.by Ксения Бычкова. – Честно говоря, получив долгожданное приглашение на фестиваль, мы даже не рассчитывали на какую-либо награду. Потому что не рассматривали это мероприятие как конкурс. Нам просто хотелось показать классное шоу, выступая на одной сцене с сильнейшими цирковыми артистами. Мы смотрели прошлые финалы «Циркуляции» и понимали, какого уровня мастера там выступают!





В этом году в финале фестиваля на сцене люблинского Центра встречи культур собрались артисты из Беларуси, Великобритании, Канады, Польши, Украины и Финляндии. Брестчане были единственными, кто представлял на конкурсе нашу страну. И на двух их выступлениях в зале был аншлаг.

– Мы показывали номер, который между собой называем «странненьким». Потому что для Беларуси это довольно необычное шоу: мы еще не встречали людей, которые бы делали что-то подобное, – говорит Ксения.

Во время своего метафоричного выступления брестские жонглеры рассказывают историю, но никогда и никому не поясняют, о чем она: чтобы каждый в зале нашел в ней что-то свое.

– После шоу мы любим спрашивать у зрителей, кто что понял, – смеется Ксения. – Самая популярная версия – это любовь и отношения. Хотя в этот раз кто-то из жюри отыскал в нашем выступлении и тему вечного противостояния света и тьмы. Конечно, такая версия тоже имеет право на жизнь.

В своем номере Ксения и Алексей делают упор на создание завораживающей атмосферы, на пластичность переходов и на сочетание, казалось бы, совершенно несочетаемых вещей – булав и хула-хупов.

– Трюковой части у нас не так уж и много, на что, кстати, обратили внимание члены жюри, сказав нам на афтепати: ребята, всё супер, но не помешало бы добавить каких-то зрелищных моментов, – признается Ксения. – Зато в нашем номере есть трюк, который мало кто в мире делает: когда я работаю с обручем, мой партнер через него перепрыгивает. Думаю, мы вообще первые, кто исполнил подобное перед зрителями на сцене.





Идея номера родилась два года назад во время одной из тренировок. Тогда и Ксения, и Алексей занимались в студии жонглирования и хулахупинга. С этим шоу ребята выступали в Бресте на Всемирном дне жонглирования, в Бобруйске на фестивале клоунов и в Гомеле на благотворительном концерте. Но фестивальной награды удостоены за него впервые.





– После гала-концерта у нас была возможность выслушать как замечания, так и комплименты почти от каждого из девяти членов жюри, – отмечает Ксения. – Некоторые судьи признались, что голосовали за нас, что хотели дать нам более высокую награду, но в то же время другим их коллегам не хватило в нашем номере «техники», трюков и хореографии. Поэтому персонально для нас и был придуман специальный приз жюри, чтобы показать, что мы вызвали дискуссию, что у нас есть как большой потенциал, так и то, над чем еще стоит поработать.