Источник материала: Виртуальный Брест

Основным вопросом на долгосрочную перспективу остается постепенный поэтапный выход Набережной к мемориальному комплексу «Брестская крепость-герой».

Бреста?" alt="Каким видит продолжение Набережной до крепости руководство Бреста?" oncontextmenu="return false;" ondragstart="return false" oncopy="return false" src="http://www.21.by/pub/news/2019/10/1572461042308264.jpg" style="width: 750px; height: 500px;">



- То, что сделано к тысячелетию Бреста – это базис, фундамент его дальнейшего развития. И Набережная, которая уже доведена до улицы Ленина, дальше должна двигаться в сторону крепости. Есть соответствующий проект, предполагающий задействование бюджетных и внебюджетных ассигнований в формате государственно-частного партнерства. Если мы сделаем Набережную с выходом на крепость, это будет суперфишка, суперобъект для нашего города, – сообщил председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук во время недавней экологической акции.

Корреспондент Zarya.by вместе с городским руководством прошелся вдоль будущей Набережной – параллельно руслу реки дорогой, частично закрытой и пока неизвестной большинству брестчан.

Эта прогулка подтвердила вышесказанное: несмотря на то, что ограждение со стороны Городского сада визуально воспринимается бетонной стеной, наглухо перекрывающей путь к крепости, в реальности ситуация выглядит иначе.

Огороженная территория ТЭЦ на самом деле не захватывает непосредственно прибрежную линию, напоминая, скорее, «островок» между ней и дорожной магистралью, ведущей к главному входу «Звезда» мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». То есть ТЭЦ вполне возможно обогнуть не только справа, чем сейчас, пользуются в формате свободного доступа водители, велосипедисты и пешеходы, но и слева – от Мухавца.

- Можем идти в обход ТЭЦ и шлюз нам не помеха. Есть полоса реки, это городская территория, которую мы не отдаем под промышленные нужды, и главным мотивом, почему этого не делаем, является выбор в пользу любителей велосипедных и пеших прогулок, скандинавской ходьбы, туристов, – пояснил Александр Рогачук .





фото Валерия ЦАПКОВА

Чтобы довести проект до задуманной эффектной финальной «точки», сначала необходимо окончательно решить вопрос «переезда» старого речного порта. Для его новой «прописки» определен участок за городской чертой в Брестском районе.

Пока же маршрут будущей Набережной прерывает закрытая зона портовой ремонтной базы. Освободить ее, что становится очевидным уже с первого взгляда, дело долгое, хлопотное и явно не дешевое: слишком много техники, часть которой, судя по виду, скорее всего, вышла из строя и не эксплуатируется, материалов и всего прочего скопилось во множестве на берегу и в воде.

В связи с этим между участниками необычной пешей «планерки» даже завязалась дискуссия: полностью избавляться от скученности уже ненужных металлических напластований, или что-то оставить для украшения маршрута? Зато единодушно было одобрено предложение сохранить в целости и неприкосновенности несколько строений речного порта – практически готовых оригинальных «площадок» под последующее размещение точек общепита.

По окончании инспектирования будущего маршрута «Набережная – крепость» главный архитектор Бреста Николай Власюк рассказал Zarya.by о том, каким он может быть в перспективе:

– Важно не просто обеспечить проход от Городского сада к крепости: продолжение Набережной рассматривается в общем контексте создания взаимоувязанного маршрута, связывающего воедино разные «звенья»: экологическую тропу, уличное «кольцо» исторического центра. То есть путешествие по Бресту постепенно формируется не отдельными кусочками, а как концептуальная целостная система.

Не хотелось бы видеть будущую Набережную в едином стиле: тут у меня свое видение. Есть разные типы набережных – в бетоне или естественные. В идеале лучше всего было бы их органично совместить: оставить пару участков естественного ландшафта для спуска к воде. Такие подходы предполагают использование террасной доски, лиственницы, каких-то естественных фактур. Тогда появляется возможность не отгораживаться от природы бетонным парапетом, а, наоборот, максимально приблизиться к ней – полюбоваться, посидеть, отдохнуть.





Вдоль Набережной можно оборудовать и остановочные пункты для речного транспорта – если найдутся заинтересованные лица, готовые вложиться в организацию экскурсии по Мухавцу для желающих ознакомиться с Брестом, осматривая его с воды. Однако пока это лишь на уровне идеи.

Постепенно данная промзона трансформируется в общественную пешеходную – и это нормальная тенденция. Подобная трансформация в разных направлениях для Бреста уже не ноу-хау: мы сегодня наблюдаем, как территория в районе электромеханического завода становится бизнес-зоной. Сегодня очень моден стиль «лофт», когда бывшие промышленные здания переоборудуются под жилье, кафе, объекты общественного назначения – это всё актуально и применимо в отношении Набережной. Думаю, на ее продолжении следовало бы оставить какие-то элементы прошлого и настоящего: строения, детали барж, кранов, металлоконструкций… У нас должна быть Набережная не на пустом месте, а с историей – вот это было бы здорово!