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Каким видит продолжение Набережной до крепости руководство Бреста?
30.10.2019 21:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Основным вопросом на долгосрочную перспективу остается постепенный поэтапный выход Набережной к мемориальному комплексу «Брестская крепость-герой».
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- То, что сделано к тысячелетию Бреста – это базис, фундамент его дальнейшего развития. И Набережная, которая уже доведена до улицы Ленина, дальше должна двигаться в сторону крепости. Есть соответствующий проект, предполагающий задействование бюджетных и внебюджетных ассигнований в формате государственно-частного партнерства. Если мы сделаем Набережную с выходом на крепость, это будет суперфишка, суперобъект для нашего города, – сообщил председатель Брестского горисполкома Александр
Корреспондент Zarya.by вместе с городским руководством прошелся вдоль будущей Набережной – параллельно руслу реки дорогой, частично закрытой и пока неизвестной большинству брестчан.
Эта прогулка подтвердила вышесказанное: несмотря на то, что ограждение со стороны Городского сада визуально воспринимается бетонной стеной, наглухо перекрывающей путь к крепости, в реальности ситуация выглядит иначе.
Огороженная территория ТЭЦ на самом деле не захватывает непосредственно прибрежную линию, напоминая, скорее, «островок» между ней и дорожной магистралью, ведущей к главному входу «Звезда» мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». То есть ТЭЦ вполне возможно обогнуть не только справа, чем сейчас, пользуются в формате свободного доступа водители, велосипедисты и пешеходы, но и слева – от Мухавца.
- Можем идти в обход ТЭЦ и шлюз нам не помеха. Есть полоса реки, это городская территория, которую мы не отдаем под промышленные нужды, и главным мотивом, почему этого не делаем, является выбор в пользу любителей велосипедных и пеших прогулок, скандинавской ходьбы, туристов, – пояснил Александр
фото Валерия ЦАПКОВА
Чтобы довести проект до задуманной эффектной финальной «точки», сначала необходимо окончательно решить вопрос «переезда» старого речного порта. Для его новой «прописки» определен участок за городской чертой в Брестском районе.
Пока же маршрут будущей Набережной прерывает закрытая зона портовой ремонтной базы. Освободить ее, что становится очевидным уже с первого взгляда, дело долгое, хлопотное и явно не дешевое: слишком много техники, часть которой, судя по виду, скорее всего, вышла из строя и не эксплуатируется, материалов и всего прочего скопилось во множестве на берегу и в воде.
В связи с этим между участниками необычной пешей «планерки» даже завязалась дискуссия: полностью избавляться от скученности уже ненужных металлических напластований, или что-то оставить для украшения маршрута? Зато единодушно было одобрено предложение сохранить в целости и неприкосновенности несколько строений речного порта – практически готовых оригинальных «площадок» под последующее размещение точек общепита.
По окончании инспектирования будущего маршрута «Набережная – крепость» главный архитектор Бреста Николай Власюк рассказал Zarya.by о том, каким он может быть в перспективе:
– Важно не просто обеспечить проход от Городского сада к крепости: продолжение Набережной рассматривается в общем контексте создания взаимоувязанного маршрута, связывающего воедино разные «звенья»: экологическую тропу, уличное «кольцо» исторического центра. То есть путешествие по Бресту постепенно формируется не отдельными кусочками, а как концептуальная целостная система.
Не хотелось бы видеть будущую Набережную в едином стиле: тут у меня свое видение. Есть разные типы набережных – в бетоне или естественные. В идеале лучше всего было бы их органично совместить: оставить пару участков естественного ландшафта для спуска к воде. Такие подходы предполагают использование террасной доски, лиственницы, каких-то естественных фактур. Тогда появляется возможность не отгораживаться от природы бетонным парапетом, а, наоборот, максимально приблизиться к ней – полюбоваться, посидеть, отдохнуть.
Вдоль Набережной можно оборудовать и остановочные пункты для речного транспорта – если найдутся заинтересованные лица, готовые вложиться в организацию экскурсии по Мухавцу для желающих ознакомиться с Брестом, осматривая его с воды. Однако пока это лишь на уровне идеи.
Постепенно данная промзона трансформируется в общественную пешеходную – и это нормальная тенденция. Подобная трансформация в разных направлениях для Бреста уже не ноу-хау: мы сегодня наблюдаем, как территория в районе электромеханического завода становится бизнес-зоной. Сегодня очень моден стиль «лофт», когда бывшие промышленные здания переоборудуются под жилье, кафе, объекты общественного назначения – это всё актуально и применимо в отношении Набережной. Думаю, на ее продолжении следовало бы оставить какие-то элементы прошлого и настоящего: строения, детали барж, кранов, металлоконструкций… У нас должна быть Набережная не на пустом месте, а с историей – вот это было бы здорово!
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Основным вопросом на долгосрочную перспективу остается постепенный поэтапный выход Набережной к мемориальному комплексу «Брестская крепость-герой». - То, что...
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