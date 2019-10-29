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Российская актриса устроила дебош на борту самолета. Скандал прокомментировал её муж
Источник материала: СТВ
Новости России. На борту самолета Москва – Тель-Авив устроила дебош известная актриса.
Об этом
Сообщается, что ей была актриса Лидия Вележева. Ее сняли с самолета.
Ее супруг – актер Алексей Гуськов – в
По словам актера, он долго не мог дозвониться до жены, а когда днем связался с ней, то она плакала и находилась в аэропорту. Алексей Гуськов уверен, что его жена была в трезвом состоянии, просто приняла снотворное.
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Новости России. На борту самолета Москва – Тель-Авив устроила дебош известная актриса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных...
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