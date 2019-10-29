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Российская актриса устроила дебош на борту самолета. Скандал прокомментировал её муж

30.10.2019 21:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. На борту самолета Москва – Тель-Авив устроила дебош известная актриса.  

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. На рейсе, который должен был вылететь из Шереметьево, у пассажирки произошел конфликт с бортпроводниками.  

Сообщается, что ей была актриса Лидия Вележева. Ее сняли с самолета.  

Ее супруг – актер Алексей Гуськов – в комментарии «Московскому комсомольцу» отметил, что Лидия действительно должна была вылететь в Израиль утром 30 октября.  

По словам актера, он долго не мог дозвониться до жены, а когда днем связался с ней, то она плакала и находилась в аэропорту. Алексей Гуськов уверен, что его жена была в трезвом состоянии, просто приняла снотворное.  

Люди в материале: Лидия Вележева, Алексей Гуськов
 
 
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Новости России. На борту самолета Москва – Тель-Авив устроила дебош известная актриса.   Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных...
 
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