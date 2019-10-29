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Зачем де Голль просил Шагала расписывать Гранд-опера?

30.10.2019 21:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Как Шагал расписывал потолок Гранд-опера, рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране».

Зачем де Голль просил Шагала расписывать Гранд-опера?

Знаменитая парижская Гранд-опера. В 1964 году среди парижан вокруг нее было много шума – над плафоном в этом классическом храме искусств работал наш земляк, самый знаменитый авангардист ХХ века.

Зачем де Голль просил Шагала расписывать Гранд-опера?

Зачем де Голль просил Шагала расписывать Гранд-опера?

Расписать потолок Парижской оперы Шагала попросил сам президент Шарль де Голль. Тогда нужно было подогреть подугасший после войны интерес к театру.

Зачем де Голль просил Шагала расписывать Гранд-опера?

Яна Шипко, СТВ:
Риск внести в барочный интерьер театра экспрессивную живопись Шагала оправдал себя. Работа произвела фурор.

Зачем де Голль просил Шагала расписывать Гранд-опера?

Пять цветов – среди них любимый васильковый. И силуэты двух родных городов – Витебска и Парижа.

Париж – из окна, Витебск – на холсте. Каким запомнила Марка Шагала его внучка?

Подробности – в видеоматериале

Люди в материале: Шарль де Голль, Марк Шагал, Яна Шипко
 
Теги: Витебск
 
 
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Как Шагал расписывал потолок Гранд-опера, рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране». Знаменитая парижская Гранд-опера. В 1964 году среди парижан...
 
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