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Житель Минска в шутку выбросил на чужой автомобиль арбуз
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Житель Минска скинул из окна на чужой автомобиль арбуз.
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Молодой человек взял арбуз и выбросил его из окна. Плод упал на лобовое стекло авто, которое было припарковано у дома, и разбил его.
Парень признал вину и возместил потерпевшему ущерб. Ранее фигурант к уголовной ответственности не привлекался.
Материалы проверки преданы в Московский (г. Минска) районный отдел СК РБ для дачи правовой оценки действиям молодого человека. Они могут быть квалифицированы по статье «Хулиганство» УК.
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Новости Беларуси. Житель Минска скинул из окна на чужой автомобиль арбуз. По информации ГУВД Мингорисполкома, установлена личность человека, который повредил...
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