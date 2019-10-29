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Париж – из окна, Витебск – на холсте. Каким запомнила Марка Шагала его внучка?

30.10.2019 21:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

О том, каким помнит Шагала и Витебск, рассказала в одной из серий проекта «Я шагаю по стране» внучка художника.

Париж – из окна, Витебск – на холсте. Каким запомнила Марка Шагала его внучка?

Мерет Мейер-Грабер, внучка Марка Шагала, вице-президент Шагаловского комитета в Париже:
Шагал постоянно чувствовал связь со своим родным Витебском, со своей страной. Сейчас его творчество принадлежит миру, но на каждой из его работ мы видим Витебск. Город, который помогал ему восстановиться, словно построить себя на каждом из жизненных этапов.

Париж – из окна, Витебск – на холсте. Каким запомнила Марка Шагала его внучка?

Этот офис с несметным количеством книг о великом живописце на всех языках мира, в том числе и на белорусском,  – Шагаловский комитет в историческом сердце Парижа.

Зачем де Голль просил Шагала расписывать Гранд-опера?

Дела здесь ведет внучка художника – Мерет Мэйер-Грабер. С детства ее сравнивают с бабушкой Беллой – вечной музой Шагала.

Париж – из окна, Витебск – на холсте. Каким запомнила Марка Шагала его внучка?


Мерет Мейер-Грабер:
Шагал, как все художники, предпочитал работать в одиночестве. Но иногда удавалось заглянуть в его мастерскую. Великий художник, великий творец, у него оставалось мало времени на общение с нами. С одной стороны это был простой человек, с другой – очень решительный во всем, чтобы иметь свою жизнь и постоянно совершенствоваться.

Париж – из окна, Витебск – на холсте. Каким запомнила Марка Шагала его внучка?

Париж – из окна, а Витебск – на холсте. Почти как на знаменитом автопортрете с семью пальцами. Именно таким запомнила знаменитого дедушку госпожа Мейер. Город, давший художнику крылья, она также полюбила с первого взгляда.

Париж – из окна, Витебск – на холсте. Каким запомнила Марка Шагала его внучка?

Мерет Мейер-Грабер:
Витебск был сильно разрушен во время войны, но там сохранился особый дух, штрихи той поры. Это все собирается, как пазл, словно оживают рассказы бабушки. Когда я была там, я почувствовала тот настрой. В Беларуси особый теплый свет, манера застройки, небо, отражающееся в реке, и контур города, который писал Шагал.

Париж – из окна, Витебск – на холсте. Каким запомнила Марка Шагала его внучка?


Подробности – в видеоматериале

Люди в материале: Марк Шагал
 
Теги: Витебск
 
 
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О том, каким помнит Шагала и Витебск, рассказала в одной из серий проекта «Я шагаю по стране» внучка художника.
 
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