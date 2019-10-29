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Париж – из окна, Витебск – на холсте. Каким запомнила Марка Шагала его внучка?
Источник материала: СТВ
О том, каким помнит Шагала и Витебск, рассказала в одной из серий проекта
Мерет Мейер-Грабер, внучка Марка Шагала, вице-президент Шагаловского комитета в Париже:
Этот офис с несметным количеством книг о великом живописце на всех языках мира, в том числе и на белорусском, – Шагаловский комитет в историческом сердце Парижа.
Дела здесь ведет внучка художника – Мерет Мэйер-Грабер. С детства ее сравнивают с бабушкой Беллой – вечной музой Шагала.
Париж – из окна, а Витебск – на холсте. Почти как на знаменитом автопортрете с семью пальцами. Именно таким запомнила знаменитого дедушку госпожа Мейер. Город, давший художнику крылья, она также полюбила с первого взгляда.
Мерет Мейер-Грабер:
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О том, каким помнит Шагала и Витебск, рассказала в одной из серий проекта «Я шагаю по стране» внучка художника.
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