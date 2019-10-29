ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Лукашенко: Хотелось бы побывать в полноценном отпуске, хотя бы две недели. Но это уже потом, в той жизни

30.10.2019 21:16 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. После посещения Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии в Боровлянах Александр Лукашенко пообщался с журналистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь зашла о самых актуальных вопросах здравоохранения: условиях работы и жизни медиков, их зарплатах, оттоке кадров за границу. Не осталась без внимания и завершающаяся в стране перепись населения. Еще одной темой для обсуждения стала внешняя экономическая политика Беларуси.

Александр Лукашенко о зарубежных визитах: «Президент должен не только окно прорубить – дорогу проложить»

Александр Лукашенко: Хотелось бы побывать в полноценном отпуске, хотя бы две недели. Но это уже потом, в той жизни

В стране завершается перепись населения. Совершенно неожиданно она показала какую-то болезненную реакцию со стороны некоторых людей и ресурсов, чего раньше никогда не было. Вплоть до того, что звучали призывы бойкотировать перепись. Как вы думаете, откуда вообще истоки такого неадекватного отношения к традиционной кампании важной? И как лично вы оцениваете ее проведение?

Александр Лукашенко: Хотелось бы побывать в полноценном отпуске, хотя бы две недели. Но это уже потом, в той жизни

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Истоки этой неадекватности в умах неадекватных людей. Мы часто говорим (это ваши фразы, я их заимствовал у вас): им что ни сделай, все плохо. Есть у нас несколько тысяч таких людей. Перапіс – гэта дрэнна! Это я не над белорускай мовай издеваюсь, как некоторые говорят, это я над ними. Если и издеваюсь, то над ними, но просто их словами говорю.

Перапіс – дрэнна, там какие-то личные данные попадут куда-то – гэта дрэнна. Я не знаю. Даже я, Президент, не боюсь, перепись прошел, какие там личные данные куда-то мои попадут. Да меня знают от трусов до головы седой, знают все. То же самое, наверное, о тебе. Да и о всех о вас, вы моложе. Какой там страх? Там же при переписи в карман не лезут, копейки или рубли у кого-то там не считают и так далее. Поэтому каких данных там можно бояться?

Понимаете, надуманность какая-то: «не будет пользы от этого» или «непрозрачная перепись». Слушайте, с одной стороны говорят, чтобы данные куда-то не попали, а тут говорят «это непрозрачно» и сравнивают с выборами. Ну полный абсурд!

Александр Лукашенко: Хотелось бы побывать в полноценном отпуске, хотя бы две недели. Но это уже потом, в той жизни

Я думаю, это такая мелось, на которую не надо обращать внимание. Мы должны пройти эту перепись. Мы должны знать, сколько у нас населения, какой качественный состав населения, структуру населения для того, чтобы дальше работать. Чтобы дальше выстраивать политику. Мы скоро начнем планировать новую пятилетку, и мы должны знать, что у нас с населением творится, какой уровень жизни у этих людей, чтобы будущее планировать: сколько жилья строить, кому строить, многодетные, не многодетные семьи. Выборы будут скоро. Парламентские ладно, президентские – мы должны посмотреть, сколько же у нас в конце концов этого населения, чтобы точно составить эти списки.

Поэтому перепись нужна. А вот это бряцание языком… Я говорю: что ни сделай, все будет плохо. Поэтому стоит ли на них обращать внимание? Но слышать мы их слышим.

Александр Лукашенко: Хотелось бы побывать в полноценном отпуске, хотя бы две недели. Но это уже потом, в той жизни

В Беларуси принято дарить подарки населению к 7 ноября. Мы сегодня как раз такие подарки видели. И, наверное, Беларусь единственная страна в Содружестве, где эта традиция сохранилась. Вопрос я задам, наверное, не новый. Сегодня, здесь и сейчас как вы к этой традиции относитесь? И про отпуск вы сказали (подробнее здесь). Может быть, еще какой-то подарок хотели получить накануне праздника для себя и для страны?

Александр Лукашенко: Хотелось бы побывать в полноценном отпуске, хотя бы две недели. Но это уже потом, в той жизни

Александр Лукашенко:
Я не про отпуск, отпуск не получится. У Президента нет заместителей, как Косинец сегодня сказал, у президента ноль заместителей, и вице-премьеров нет. Поэтому да, что-то Наталья Ивановна Кочанова, что-то министр здравоохранения, что-то помощник Косинец получит какие-то задачи, это всегда так. «Вернусь», – говорю, – «спрошу». Я знаю, что им надо. Вот Косинцу надо будет сразу после этого доложить о приоритетных стройках у нас инвестиционных дорогостоящих, там миллиарды долларов. Он это контролирует, он готовит совещание, доложит. Наталья Ивановна доложит, как она выборов провела первый этап и как она проведет второй, поможет Центральной избирательной комиссии. И куча других вопросов. Не секрет, что сейчас и кадровые острые вопросы, надо думать о новом правительстве, о новых министрах и так далее. Это же вопрос Кочановой, она внести должна предложения. И других много проблем. Министру здравоохранения тоже сегодня нарезали задач. Премьерам, вице-премьерам вчера было достаточно заданий. До 1 января по наркоте по этой должны внести соответствующие предложения. То есть блок текущих, но очень важных вопросов намечен, и ими надо заниматься.

Ну, будут знать, что меня нет – им легче будет эту неделю немного, пресса этого не будет. Это так, по поводу отпуска. Хотелось бы побывать в отпуске, как все вы. Понимаете, полноценный отпуск, хотя бы две недели. Но это уже потом, в той жизни.

Александр Лукашенко: Хотелось бы побывать в полноценном отпуске, хотя бы две недели. Но это уже потом, в той жизни

Что касается подарков, я как-то говорит: вы знаете, от истории отмазываться не надо. Ну, было у нас в истории, был 1917 год. Он к нам пришел, этот семнадцатый год, с других территорий. Но мы жили в этой империи, Российской империи, мы были частью ее. Свершилась революция, мы начали строить вместе с россиянами и другими первое наше социалистическое государство. Цели ведь благородные были в 1917 году. Вы уже, наверное, это не изучаете, а я-то как историк вообще глубоко изучал. Хорошие цели: что-то народу, что-то крестьянам, что-то еще кому-то. Злодеев и олигархов к стенке, повесть – это все было, но было много чего хорошего. В истории это время было, 7 ноября по новому стилю 1917 года. Мы оставили этот праздник.

Ну хорошо, оставили праздник, и что? Надо же какую-то идеологическую основу, надо же как-то людям объяснить, зачем нам этот праздник. Первое государство, фундамент закладывали, многое уходит туда; базу мы создали в Советском Союзе для нашей Беларуси, высокотехнологичной была страна. И тогда я предложил: слушайте, давайте вот, в Советском Союзе было (это не только к этим праздникам, и к другим), подарки народу. Давайте 7 ноября будем заканчивать социальные объекты, стройки и будем народу дарить эти подарки. И народ оценит власть, и это же… не факт, что и мы с вами сюда не попадем. И другие объекты, они ценны этим самым. Поэтому была такая идеология этого праздника предложена.

Александр Лукашенко: Хотелось бы побывать в полноценном отпуске, хотя бы две недели. Но это уже потом, в той жизни

И не забываем свою историю. Посмотрите: и Россия, и другие (уже особенно Россия). Кто показал пример, как памятники сносить? Россия. Даже я Владимиру Владимировичу Путину часто говорю – критикуют там россияне Украину, других. Правда, мы этого не делали, и это моя заслуга, я это остановил сразу. У нас готовы были тоже посносить памятники, декоммунизацию провести, люстрацию и так далее. Я это остановил, и мы от этого выиграли. Сегодня уже начали все возвращаться к тому, что критикуют: вот, памятники сносят. Мы – никого. Дедушку Ленина не снесли, вон, стоит. Все сохранили.

Мы сохранили этот праздник и подвели под него соответствующую идеологию. Будем заканчивать стройки, будем заканчивать уборку урожая и так далее. Подводить итоги. Хорошее время – 7 ноября – дальше уже нельзя в земле ковыряться. И подарки людям.

Что касается моего подарка, так я вот еду с Суконко и думаю: вот если бы они научились вылечивать людей от этой страшной болезни, какой бы был подарок не только мне, но и всем нам. Хоть они и эффективно работают, как он говорит, 70-75 % у них люди живут, но ведь 30-35 % погибают. Правда, и люди сами виноваты, невовремя диагностируя эту болезнь. Но вот нам бы победить эту болезнь, человечество бы вздохнуло глубже и полной грудью. Вот это был бы подарок. Мы тут кое-что наметили для того, чтобы продлить жизнь людей. С наступающим всех вас праздником.

Читайте также:

Президент Беларуси: «Самые высокие зарплаты – у врача. Но это высококлассный специалист»

Президент об общежитии для сотрудников РНПЦ онкологии и медицинской радиологии в Боровлянах: Это шикарный дом, притом недорогой

Александр Лукашенко об общежитии для сотрудников РНПЦ онкологии и медицинской радиологии в Боровлянах: Это шикарный дом, притом недорогой

Президент Беларуси, посещая РНПЦ онкологии и медицинской радиологии в Боровлянах: «Разве это порядок, что по два-три месяца люди стоят в очереди?»

Президент Беларуси поручил обеспечить врачей современным медицинским оборудованием

Люди в материале: Александр Лукашенко
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. После посещения Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии в Боровлянах Александр Лукашенко пообщался с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Видеофакт: Актрису Лидию Вележеву вывели с борта самолета
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика