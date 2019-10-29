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Наблюдать за выборами депутатов планируют до 10 тысяч членов Федерации профсоюзов Беларуси

30.10.2019 22:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Наблюдать за выборами депутатов планируют до 10 тысяч представителей Федерации профсоюзов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наблюдать за выборами депутатов планируют до 10 тысяч членов Федерации профсоюзов Беларуси

Цифру во время встречи с профсоюзным активом Гомельской области озвучил руководитель объединения Михаил Орда. По его словам, по всей стране сейчас развернулась масштабная обучающая кампания.

Наблюдать за выборами депутатов планируют до 10 тысяч членов Федерации профсоюзов Беларуси

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Национальный наблюдатель – так вот по законодательству избирательному называется – должен знать свои права обязанности. Он не должен там ради галочки находиться, он должен активно работать. Должен сегодня видеть все процессы для того, чтобы тоже свою точку зрения мог заявить о том, как проходят или как прошли выборы в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь.

Наблюдать за выборами депутатов планируют до 10 тысяч членов Федерации профсоюзов Беларуси

Татьяна Бурнышева, председатель Буда-Кошелевского районного объединения профсоюзов:
На каждом избирательном участке должен быть профессионал своего дела. То есть смотреть, отстаивать законность проведения выборов, открытость проведения выборов. Поэтому учеба проводится перед тем, как каждого кандидата выдвинуть наблюдателем на каждый избирательный участок.

Наблюдать за выборами депутатов планируют до 10 тысяч членов Федерации профсоюзов Беларуси

Нынешнее участие Федерации профсоюзов в избирательной кампании уже называют беспрецедентным. Такой активности не было никогда ранее. В объединении не скрывают, что внимательно изучают программы кандидатов и поддержат тех, чьи цели совпадают с целями профсоюзного движения.

Люди в материале: Михаил Орда, Татьяна Бурнышева
 
 
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Новости Беларуси. Наблюдать за выборами депутатов планируют до 10 тысяч представителей Федерации профсоюзов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цифру...
 
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