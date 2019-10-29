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Наблюдать за выборами депутатов планируют до 10 тысяч членов Федерации профсоюзов Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Наблюдать за выборами депутатов планируют до 10 тысяч представителей Федерации профсоюзов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Цифру во время встречи с профсоюзным активом Гомельской области озвучил руководитель объединения Михаил Орда. По его словам, по всей стране сейчас развернулась масштабная обучающая кампания.
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Татьяна Бурнышева, председатель Буда-Кошелевского районного объединения профсоюзов:
Нынешнее участие Федерации профсоюзов в избирательной кампании уже называют беспрецедентным. Такой активности не было никогда ранее. В объединении не скрывают, что внимательно изучают программы кандидатов и поддержат тех, чьи цели совпадают с целями профсоюзного движения.
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Новости Беларуси. Наблюдать за выборами депутатов планируют до 10 тысяч представителей Федерации профсоюзов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цифру...
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