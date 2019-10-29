Лукашенко: Победа белорусских врачей над раком стала бы лучшим подарком

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Победа белорусских медиков над раком стала бы лучшим подарком. Об этом сегодня сказал Александр Лукашенко. Президент посетил Республиканский центр онкологии. Там открыли пансионат для родственников больных, ведь лечиться в Беларусь едут из многих стран, передает корреспондент «МИР 24» Дарья Хорькова.

Боровляны – это небольшой населенный пункт неподалеку от Минска, но здесь сосредоточено такое количество медицинских учреждений (больниц и поликлиник), что любой человек на улице с большой вероятностью окажется или медиком, или пациентом, или родственником человека, попавшего в беду.

Чтобы близкие пациентов могли на какое-то время поселиться рядом, сегодня открыли этот пансионат. Номеров чуть больше ста, сутки в одноместном стоят меньше двадцати долларов. До сих пор родственникам приходилось снимать дорогое жилье в окрестностях или в Минске.

«Надо сделать для людей. Да, это не должно быть в убыток, поэтому твоя задача – заработать столько денег, чтобы хотя бы окупить. Не надо прибыли. Просто окупить это здание. Но не за счет бедолаг. Надо сделать все, чтобы люди понимали, что есть справедливость. Это объект справедливости», – сказал Александр Лукашенко.

У белорусских медиков должно быть самое современное оборудование, уверен Александр Лукашенко. А еще важно, чтобы врачи и медсестры были обеспечены жильем. Сегодня президенту показали новенькие общежития для медработников, в них разместятся 350 семей. Ведь низкие зарплаты и отсутствие жилья часто бывают причиной оттока кадров за рубеж. Тем более, соседняя с Беларусью Польша намерена отменить процедуру подтверждения дипломов для медиков.

«Нас это волнует, но не напрягает. Министр говорит, что в течение двух лет вообще эту проблему снимем. Поэтому, может, и ничего страшного, что человек поехал, где-то чему-то подучился. Главное, чтобы он не забывал о стране, возвращался обратно. Но силой удерживать ни врачей, ни учителей, ни инженеров никто не будет. И журналистов тоже. Все равно силой не удержишь человека. Мир глобализируется, миграция огромная. Надо цивилизованно работать с людьми», – отметил глава государства.

Кстати, в белорусские больницы все чаще приезжают пациенты из-за границы. В прошлом году лечение в этом центре прошли больше двух тысяч иностранцев. Валентина Кривонос из Киева.



«Я когда приехала в первый раз на обследование, привезла все свои стеклышки, анализы. У меня появилась надежда. Я считаю, что у меня все будет хорошо. И «химия» совершенно другая здесь. По-другому себя чувствую. У меня все будет прекрасно», – сказала пациентка.

Александр Лукашенко признался: победа белорусских медиков над онкологией стала бы и для него самым лучшим подарком.

«Нам бы победить эту болезнь, человечество бы вздохнуло глубже и полной грудью. Вот это был бы подарок!» – сказал он.

Медиков Александр Лукашенко предупредил: недопустимо, чтобы пациенты, которым уже диагностировали заболевание, ждали операции по несколько месяцев. А дорогое оборудование простаивало. Если людям нужна помощь, надо работать практически круглые сутки, считает президент. И зарплата у таких самоотверженных врачей будет достойной.