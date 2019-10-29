О чём просили сельчане на встрече с Андреем Янчевским

Источник материала: Слуцк Город





Отсутствие магазинов и тротуаров, свалка на проезде между жилыми домами и кладбищем, некачественная питьевая вода. Какие ещё вопросы поднимали на встрече с чиновниками жители деревень Козловичи и Ячево, и как в целом прошло собрание, читайте в материале SlutskGorod.

Сегодня, 30 октября, в Козловичском сельском доме культуры прошла встреча местных жителей с Андреем Янчевским, председателем Слуцкого райисполкома. Кроме того на собрании присутствовали Александр Зогинов, председатель Козловичского сельисполкома, Сергей Пенязь, директор ОАО «Козловичи-Агро» и главный инженер КУП «Слуцкое ЖКХ» Анатолий Мельник.

На встречу с руководителями пришли более сорока сельских жителей. Собрание состоялось на третьем этаже ДК, и для пожилых граждан осилить лестничные пролёты было тяжело. Однако организаторы встречи пояснили, что на первом этаже в актовом зале прохладно, поэтому для более комфортной встречи решили выделить это помещение.

Собрание начал Андрей Янчевский, который после приветственных слов предложил жителям вначале обсудить общие вопросы, касающихся развития района, города или, если таковые будут, области, а затем перейти к личным вопросам.





О чём говорили

Сперва после предложения озвучить свои вопросы люди немного стеснялись. Однако первой выступила жительница Ячево Нина Ивановна Копийчук. Женщину долгое время волнует проблема местного кладбища, которую рассматривать начали более года назад.

— Скажите, пожалуйста, когда нам выделят место под кладбище? Мы в прошлом году обращались к властям с этой проблемой…, — сказала Нина Ивановна.

Однако её тут же стал перебивать Сергей Пенязь, уверяя, что такие вопросы быстро не решаются. Однако Андрей Янчевский вступился за женщину, и просил Пенязя дать ей высказаться, но тот продолжал.

— Вы зря спорите, уже отвели вам землю, проект готовится, — объяснял Сергей Пенязь.

— Где отвели? — спросила женщина.

— Как ехать на Козловичи, с левой стороны на бугре, там напротив была свалка, — ответил мужчина.





Люди спрашивали, сколько лет ждать открытия. Тогда слово взял Александр Зогинов, который пояснил, что идёт согласование с облисполкомом, и причина задержки в госконтроле, который приостановил работу. Однако есть вероятность, что к весне кладбище будет.

В диалог вступил Андрей Янчевский, который сказал, что ничего неправильного нет в том, что так долго решается вопрос. Ведь земли, которые рассматривались под кладбище, плодородные, поэтому их не так просто забрать под такие нужды.

К властям обратилась ещё одна жительница Ячево Валентина, которая просила разобраться с проездом между жилыми домами и кладбищем. Как она утверждает, люди часто выбрасывают около забора мусор и сухие ветви деревьев. Женщина обращалась с этим вопросом к чиновникам, однако уже два года никто ничего не делает.

— Но мы с вами тогда достаточно подробно разобрались ведь. И вам объяснили, если это ваш проезд, то вы его должны делать. А если общий, тогда другой вопрос, — сказал Сергей Пенязь.

Женщина утверждала, что проезд общий, однако Пенязь показал заготовленный заранее план места, где живёт женщина и пояснил, что по плану не понять, общественный это проезд или личный.

— Валентина, там два дома только, и если на добрый толк, любой хозяин это сделал бы давным-давно, и никому бы не дурил бы голову. Но Валентина такой человек, который будет ходить и добиваться, — сказал Сергей Пенязь.

Но тут вступились женщины, которые объяснили, что Валентина живёт одна и помощи ей ждать неоткуда. Тогда чиновник предложил ещё раз обратиться с заявлением, на основании которого на место выедет комиссия и решит, как поступить с этой проблемой.





На встрече поднимали вопрос о тротуарах по улицам деревни Козловичи, с которым обратилась местная жительница. Она пояснила, что по проезжей части идти опасно, особенно детям, потому как автомобилисты часто не соблюдают скоростной режим.

— Сейчас дети ходят в школу, а по некоторым улицам ходить и взрослому страшно. Тротуаров нет, приходится идти по дороге. А тут, кроме обычных водителей, начальство часто «несётся» так, что приходится сходить на траву. Это сейчас сухо, а немного подождите, и снова грязь и слякоть на обочинах. Есть такие тротуары, где в сезон дождей вода стоит по косточку, и всё равно приходится выходить на дорогу, — жалуется женщина.

Александр Зогинов на это сказал, что по Козловичам есть улицы с тротуарами, и на счёт грязи женщина преувеличивает. По его словам, в деревне достаточно чисто, кругом постриженный газон и аккуратно. Но женщина настаивала, чтобы подумали о безопасности детей, живущих опасных на улицах и снова сделала акцент на автомобилистах-начальниках.

— Да что же вас эти начальники так «кусают», да вы бы без начальников пропали. Вон посмотрите на другие деревни, Повстынь к примеру. Да там дороги такие, что эти дороги просто супер, — возмутился Сергей Пенязь, чем вызвал ропот в зале.

Вопрос от женщины на рассмотрение всё же поставили, но с оговоркой, что в ближайшее время никто не сделает тротуары.





Один из присутствующих предложил положить в Козловичах по улице Кирова искусственную неровность в месте, где останавливается автолавка. По его словам такая мера вынужденная, и она снизит риск ДТП, когда за продуктами ходят пожилые люди. Вопрос мужчины поставили на рассмотрение.

К Андрею Янчевскому обратилась директор Козловичской школы искусств с просьбой выделить средства на ремонт здания. Женщина рассказала, что за последние четыре года в школе делают ремонт своими силами.

— Очень прошу обратить на нас внимание, чтобы к 35-летию школы у нас был более-менее качественный ремонт. Самая большая проблема у нас с кровлей, ведь крыша течёт, а это угроза замыкания электричества. И здесь стоит вопрос о безопасности учащихся. С 1984 года, насколько мне известно, ни разу в школе не было косметического ремонта. Сами мы только частично можем что-то сделать, — сказала женщина.

Андрей Янчевский учёл просьбу гражданки и пообещал поставить вопрос на контроль. Кроме того, женщина обратила внимание на то, что в деревне только одна доска для объявлений, которая находится около амбулатории. И было бы неплохо установить ещё одну на остановке, чтобы афиши с концертной программой в местном ДК могли увидеть не только медперсонал и пациенты. Это предложение также было принято чиновником.





Был вопрос и про установку станции обезжелезивания воды в Козловичах, на который ответил Антолий Мельник. Он пояснил, что уже к декабрю 2019 года она войдёт в эксплуатацию, кроме этого бьётся новая скважина и строится новая станция. Если возникают проблемы с показаниями счётчиков, которые периодически засоряются из-за некачественной воды, он предложил обращаться с заявлениями, на которые будут реагировать.

Очищенной водой смогут пользоваться все жители, дома которых подключены к общему водопроводу. Такие станции строятся в семи крупных деревнях района, а в следующем году планируют построить ещё пять.

В перерыве между вопросами пару слов о достижениях ОАО «Козловичи-Агро» сказал Сергей Пенязь.

— За эти годы мы сделали много, особенно последние два года. Конечно, хотелось бы помочь той же музыкальной школе так же, как мы помогли обычной школе со спортивным залом. Только не всегда есть возможность оторвать людей. Но, повторюсь, за эти годы мы делали много. Если мы будем так двигаться дальше, то возможно скоро и тот же тротуар появится, — сказал он.

Поднимали вопрос и о магазинах в Козловичах, где, по мнению жителей, из-за отсутствия конкуренции слишком высокие цены. Подобный вопрос возник и у жителей Ячево, которые более года покупают продукты в автолавке, поскольку местный магазин давно закрыли. Эти проблемы Андрею Янчевскому показались весомыми, поэтому пообещал их рассмотреть в ближайшее время.





В конце собрания снова выступила Нина Ивановна Копийчук, но уже с вопросом о проезде деревенских школьников в городские школы на пригородном транспорте. Её волновал вопрос, почему сельские дети должны платить за проезд в пригородном транспорте, а городские дети в школу едут по справке бесплатно.

Андрей Янчевский затруднился ответить на этот вопрос, однако обещал в кратчайшие сроки дать письменный ответ по месту жительства гражданки.

В целом встреча чиновников и сельчан прошла тепло и продуктивно, те и другие остались довольны.



Ольга Кононович

Slutsk-Gorod.by