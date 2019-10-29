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Землю с воинских захоронений Витебска поместили в общую именную капсулу

30.10.2019 22:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Торжественная церемония прошла 30 октября в Свято-Успенском кафедральном соборе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне землю забрали с 15 братских могил. Теперь она будет временно храниться в одном из центральных храмов города. Это один из этапов общереспубликанской акции «Во славу общей Победы!»

Землю с воинских захоронений Витебска поместили в общую именную капсулу

Всего на территории Витебской области находятся полторы тысячи воинских захоронений, где покоятся свыше 400 тысяч солдат. Все капсулы региона планируется собрать с 4 на 5 мая на мемориале «Прорыв» в Ушачском районе.

Землю с воинских захоронений Витебска поместили в общую именную капсулу

Валерий Сулим, заместитель директора Витебского завода электроизмерительных приборов:
Уходят те люди, которые помнили войну. Уходит то поколение, которое помнит по рассказам своих родителей. И обязательно для подрастающего поколения… они должны и помнить, и ощущать те чувства, которые у нас есть, у тех, кто непосредственно помнит ветеранов.

Землю с воинских захоронений Витебска поместили в общую именную капсулу

Инна Курганова, заместитель директора витебского профессионального лицея № 5:
Наш лицей давно заботится о братской могиле неизвестного солдата на территории садоводческого участка «Лучоса-Май». Мы живем, наверное, в сложное очень время, когда есть попытки переписать историю, и свидетелей этих событий становится все меньше и меньше. Поэтому такие мероприятия и акции, наверное, очень значимы для подрастающего поколения, чтобы не только сохранить, но и осмыслить подвиг всего нашего народа в те страшные годы испытаний.

Землю с воинских захоронений Витебска поместили в общую именную капсулу

Завершится общереспубликанская акция 9 мая 2020 года. Капсулы из всех 118 районов Беларуси доставят в Минск для закладки в ниши крипты храма-памятника в честь Всех Святых.

Землю с воинских захоронений Витебска поместили в общую именную капсулу

Люди в материале: Валерий Сулим, Инна Курганова
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Торжественная церемония прошла 30 октября в Свято-Успенском кафедральном соборе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне землю...
 
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