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Землю с воинских захоронений Витебска поместили в общую именную капсулу
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Торжественная церемония прошла 30 октября в Свято-Успенском кафедральном соборе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне землю забрали с 15 братских могил. Теперь она будет временно храниться в одном из центральных храмов города. Это один из этапов общереспубликанской акции «Во славу общей Победы!»
Всего на территории Витебской области находятся полторы тысячи воинских захоронений, где покоятся свыше 400 тысяч солдат. Все капсулы региона планируется собрать с 4 на 5 мая на мемориале «Прорыв» в Ушачском районе.
Валерий Сулим, заместитель директора Витебского завода электроизмерительных приборов:
Инна Курганова, заместитель директора витебского профессионального лицея № 5:
Завершится общереспубликанская акция 9 мая 2020 года. Капсулы из всех 118 районов Беларуси доставят в Минск для закладки в ниши крипты храма-памятника в честь Всех Святых.
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Новости Беларуси. Торжественная церемония прошла 30 октября в Свято-Успенском кафедральном соборе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне землю...
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