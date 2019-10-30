С 1 по 6 ноября переписчики снова придут к белорусам

Источник материала: Вороновская газета





Сегодня перепись населения официально заканчивается, но с 1 по 6 ноября примерно каждому десятому белорусу специалисты повторно зададут несколько вопросов.

Перепись населения выходит на финишную прямую. Еще 18 октября завершился онлайн-этап. Возможностью самостоятельно заполнить опросники в интернете по всей стране воспользовались более двух миллионов человек. Сразу после этого прошла сверка адресов, по которым предстояло пройти переписчикам. С 21 октября только в Гродно более 350 человек постучали в двери тысяч квартир жителей областного центра.

– Всего на Гродненщине в переписи населения задействованы почти 1400 человек и более 1200 среди них – переписчики, – рассказала заместитель начальника Главного статистического управления области Галина Станкевич. – С первого дня масштабной общереспубликанской кампании принять участие в переписи можно было на стационарных участках. В Гродненской области работало 86 пунктов.

Сегодня последний день работы стационарных участков. Несмотря на то, что официально кампания заканчивается, переписчики могут прийти к вам снова. С 1 по 6 ноября специалисты повторно придут примерно к каждому десятому белорусу с вопросами о проведенной переписи. Методом случайной выборки среди уже опрошенных жителей Беларуси будут определены 10 процентов человек. В их числе могут оказаться те, кто прошел перепись через интернет, на рабочем месте и стационарном участке или же принимая в «гостях» переписчика. Как отмечают специалисты областного статуправления, это позволит удостовериться в качестве прошедших опросов и получить максимально точные данные.

– Собранная во время переписи населения Беларуси информация ляжет в основу фактической демографической картины страны. Она может послужить для корректировки масштабных госпрограмм, социальных и инфраструктурных проектов как в целом по стране, так и в отдельных регионах и даже населенных пунктах, – напоминают специалисты Главного статистического управления области.

Первые данные по итогам переписи с ответом на главный вопрос: «Сколько же нас?» будут доступны уже в феврале 2020 года. Детализированы в соответствии с опросником они будут чуть позже.

Екатерина МОТЕВИЧ https://grodnonews.by/