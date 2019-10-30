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В ноябре ожидается затяжная магнитная буря
30.10.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
21-22 ноября ожидается магнитная буря, прогнозирует лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.
Затем она несколько спадет в последующие дни, однако магнитосфера Земли еще несколько дней останется в возбужденном состоянии.
Специалисты рекомендуют в дни магнитной активности чутко прислушиваться к организму и не работать на износ. Желательно в такие дни отказаться от физических нагрузок и следить за питанием: жирная и слишком соленая пища не пойдет на пользу. Вообще лучше стараться не переедать, организму и так плохо, а тут еще и нагрузка на сердечно-сосудистую систему.
Симптомы
Понять, что причиной вашего плохого самочувствия являются магнитные бури, а не какие-то проблемы со здоровьем, можно, во-первых, сверившись с календарем этих явлений. Во-вторых, проанализировав свою симптоматику.
Магнитные бури часто провоцируют:
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21-22 ноября ожидается магнитная буря, прогнозирует лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН. Затем она несколько спадет в последующие дни, однако...
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