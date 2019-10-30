В ноябре ожидается затяжная магнитная буря

Источник материала: Вороновская газета





21-22 ноября ожидается магнитная буря, прогнозирует лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Затем она несколько спадет в последующие дни, однако магнитосфера Земли еще несколько дней останется в возбужденном состоянии.

Специалисты рекомендуют в дни магнитной активности чутко прислушиваться к организму и не работать на износ. Желательно в такие дни отказаться от физических нагрузок и следить за питанием: жирная и слишком соленая пища не пойдет на пользу. Вообще лучше стараться не переедать, организму и так плохо, а тут еще и нагрузка на сердечно-сосудистую систему.

Симптомы

Понять, что причиной вашего плохого самочувствия являются магнитные бури, а не какие-то проблемы со здоровьем, можно, во-первых, сверившись с календарем этих явлений. Во-вторых, проанализировав свою симптоматику.

Магнитные бури часто провоцируют:

Сонливость или бессонницу;

Внезапное ухудшение самочувствия;

Раздражительность;

Невнимательность.

interfax.by