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Посольства Израиля закрываются по всему миру
Источник материала: БДГ
Консульства Израиля закрываются по всему миру – дипломаты объявили забастовки против решения Минфина сократить расходы на их содержание.
Как
Израильские посольства и консульства закрываются с 30 октября, временно остановили работу консульские службы в РФ, Украине, США. В Минске посольство Израиля также не работает.
«Посольство Израиля в Беларуси закрыто в связи с забастовкой израильского МИД, вызванной конфликтом между Министерством иностранных дел и Министерством финансов Израиля. Посольство надеется, что это не нанесет вреда интересам белорусских граждан и никак не отразится на отношениях Беларуси и Израиля», — сообщили в дипмиссии, еще раз подчеркнув, что это конфликт между двумя израильскими министерствами.
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Консульства Израиля закрываются по всему миру – дипломаты объявили забастовки против решения Минфина сократить расходы на их содержание.
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