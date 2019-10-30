Посольства Израиля закрываются по всему миру

Консульства Израиля закрываются по всему миру – дипломаты объявили забастовки против решения Минфина сократить расходы на их содержание.

Как сообщает The Times of Israel, финансовое ведомство хочет ввести новые правила отчетности задним числом, из-за чего чиновники будут должны возместить тысячи долларов.

Израильские посольства и консульства закрываются с 30 октября, временно остановили работу консульские службы в РФ, Украине, США. В Минске посольство Израиля также не работает.

«Посольство Израиля в Беларуси закрыто в связи с забастовкой израильского МИД, вызванной конфликтом между Министерством иностранных дел и Министерством финансов Израиля. Посольство надеется, что это не нанесет вреда интересам белорусских граждан и никак не отразится на отношениях Беларуси и Израиля», — сообщили в дипмиссии, еще раз подчеркнув, что это конфликт между двумя израильскими министерствами.