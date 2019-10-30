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Продолжение темы: Владимир Некляев призвал литераторов остановить исход из ПЕН-центра

30.10.2019 21:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Почетный председатель ПЕН-центра Лявон Барщевский вышел из ПЕН-центра, о выходе из организации заявил и ряд других литераторов. Поэт Владимир Некляев призвал коллег по творческому цеху остановить исход из ПЕН-центра.

“К Лявону Барщевскому, Алесю Антипенко и всем тем, кто уже объявил о своем уходе из беларуского ПЕНа или собирается ли это сделать:

прошу вас прекратить (или приостановить) уход!

Куда вы все уходите, как евреи в пустоту?

Я понимаю, что тем самым проявляете вы свое моральное отношение к произошедшему на последнем ряду ПЕНа. Но одновременно вы делаете как раз то, чего ждет от вас “тусовка”, на что она вас провоцирует…

Вы сорок лет собираетесь вокруг нее по пустоте кружить?”, – написал Владимир Некляев.

Рада ПЕН-центра 29 октября исключила Павла Северинца из состава организации, хотя буквально несколько дней назад съезд ПЕН-центра его восстановил.
 
 
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Почетный председатель ПЕН-центра Лявон Барщевский вышел из ПЕН-центра, о выходе из организации заявил и ряд других литераторов. Поэт Владимир Некляев призвал...
 
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