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ПЕН-центр опубликовал экспертизу письма Павла Северинца

30.10.2019 21:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский ПЕН-центр опубликовал независимую экспертизу открытого письма Павла Северинца "Культурный марксизм и его комиссары", обращённого к членам организации. Провела её Виолетта Ермакова из организации "Журналисты за толерантность".

Напомним, что с этим письмом к членам ПЕН-центра Северинец выступил накануне съезда организации. На этом съезде 26 октября Северинца, ранее исключённого из ПЕНа за неуплату взносов, восстановили в рядах объединения. Однако через три дня, 29 октября, Совет ПЕНа снова исключил его. 

Первый заместитель председателя ПЕН-центра Татьяна Недбай сообщила, что основанием для исключения стали нарушения устава Белорусского ПЕН-центра и Международного ПЕН-клуба. Отмечалось, что Северинец оскорблял честь организации, высказывал оскорбительное и враждебное отношение к руководству, намеренно фальсифицировал и искажал информацию для собственных целей, публично и систематически дискриминировал социальную группу ЛГБТК +.

В экспертизе открытого письма Северинца говорится, что высказывания против "культурных марксистов" нельзя считать языком вражды, так как на самом деле такой социальной группы не существует, а это "конструкт Павла Северинца".


Эксперт отмечает, что Северинец почти отождествляет понятия "белорусское" и "христианское" и приписывает своим противникам ненависть и дискриминацию христиан. Выпады против политических оппонентов эксперт называет допустимыми, так как существует свобода слова, но подчёркивает, что "назвать письмо корректным нельзя". Всё, что не соответствует канонам христианства, Северинец обязательно считает антибелорусским и деструктивным, отмечается в экспертизе.

Непосредственно дискриминируется в тексте Северинца только сообщество ЛГБТК +. Как выяснила эксперт, Северинец предполагает, что:

— защита прав этого сообщества не свойственна белорусам и навязана извне;

— гомо- и бисексуальные отношения неестественны и аморальны;

— появление ЛГБТК + в публичном пространстве нежелательно.
 
 
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Белорусский ПЕН-центр опубликовал независимую экспертизу открытого письма Павла Северинца "Культурный марксизм и его комиссары", обращённого к членам...
 
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