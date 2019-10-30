Вот это каприз! Девушка-судья остановила матч ради фото с Кака

Арбитр остановила матч после фола хавбека, показала ему желтую карточку и сделала селфи. Встреча завершилась победой сборной Бразилии со счетом 4:2.

Кака завершил карьеру в 2017 году. Полузащитник выигрывал чемпионат Испании в составе мадридского «Реала», а вместе с «Миланом» побеждал в Серии А и Лиге чемпионов. В составе сборной Бразилии Кака в 2002 году стал чемпионом мира, пишет