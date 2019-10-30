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Вот это каприз! Девушка-судья остановила матч ради фото с Кака
Источник материала: Партизан
Главный судья товарищеского матча между сборными легенд Бразилии и Израиля остановила встречу ради фотографии с полузащитником Кака.
Арбитр остановила матч после фола хавбека, показала ему желтую карточку и сделала селфи. Встреча завершилась победой сборной Бразилии со счетом 4:2.
Кака завершил карьеру в 2017 году. Полузащитник выигрывал чемпионат Испании в составе мадридского «Реала», а вместе с «Миланом» побеждал в Серии А и Лиге чемпионов. В составе сборной Бразилии Кака в 2002 году стал чемпионом мира, пишет
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Главный судья товарищеского матча между сборными легенд Бразилии и Израиля остановила встречу ради фотографии с полузащитником Кака.
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