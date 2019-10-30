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Вот это каприз! Девушка-судья остановила матч ради фото с Кака

30.10.2019 21:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главный судья товарищеского матча между сборными легенд Бразилии и Израиля остановила встречу ради фотографии с полузащитником Кака.


Арбитр остановила матч после фола хавбека, показала ему желтую карточку и сделала селфи. Встреча завершилась победой сборной Бразилии со счетом 4:2.

Кака завершил карьеру в 2017 году. Полузащитник выигрывал чемпионат Испании в составе мадридского «Реала», а вместе с «Миланом» побеждал в Серии А и Лиге чемпионов. В составе сборной Бразилии Кака в 2002 году стал чемпионом мира, пишет lenta.ru
 
 
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Главный судья товарищеского матча между сборными легенд Бразилии и Израиля остановила встречу ради фотографии с полузащитником Кака.
 
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