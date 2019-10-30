Красота! Что почем на Комаровке









Теплый октябрь приятным образом продлил сезон посещения лесов любителями тихой охоты. В итоге еще на подступах к Комаровскому рынку тетушки выставили ведерки с опятами, маслятами и царями леса — боровиками. Если на прошлой неделе белые грибы в основном большими шляпками торчали из тары, то теперь появилось много молодых боровичков-здоровичков. Ценник на них золотой — от 20 до 40 рублей, да не за ведерко, а за прозрачную баночку из-под квашеной капусты.













— В эту, как вы считаете, маленькую емкость помещается 62 боровичка! — гордо заявила дама на Комаровке. На что продавец-оптовик сушеных белых грибов со знанием дела сказал, что слукавила тетка — в такое ведерко столько не войдет!













За опята в емкостях по 3–5 литров, а то и просто выложенные кучками, просили по 8, 10 и более рублей. Покупателю, глядя на ведерочки, напоминающие детские, сложно сориентироваться в цене. Скорее дорого, чем дешево, потому что те же опята растут кучно, собирать их не проблема. Кстати, на Комаровке продают коричневатые опята, явно не из березовых лесов. Выяснилось, что дождей почти не было, сейчас они растут в темных, низких местах, а это, как правило, ельники. Зато это уже второй урожай опят, маслят и третий, как минимум, — боровиков.





Также на рынке предлагают и свежую клубнику — по 12 рублей за такое же ведерочко, куда «влезло» 62 боровичка, и по 6 рублей за большой пластмассовый стакан. Цена кусачая, но надо отдать должное предприимчивой хозяйке, — она собрала четвертый урожай ягоды за сезон!





Клюкву, которую надо искать на болоте, находившись по мху по неудобным кочкам, продавали по 6,5 рубля. На сельхозярмарках рубля на 1,5–2 она стоила дешевле… Оранжевые тыквы, которых полно на рынке, можно брать для украшения стола, запекать, тушить мякоть с овощами и чуть ли не варенье варить. Цена — от 80 копеек за кг (арбузы в магазине дешевле). Прямо не дары, а «удары» осени!





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