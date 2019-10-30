Белорусские приборостроители разрабатывают стратегию развития, чтобы оседлать мировой тренд

Источник материала: Ежедневник





Стратегия развития приборостроительной отрасли Беларуси будет обсуждаться на HardwareCongress в Минске 2 ноября.

Разработка стратегии является инициативой частных компаний, вошедших в Ассоциацию «Инновационное приборостроение». Они хотят выработать меры, которые позволят ускорить развитие отрасли и, возможно, вывести Беларусь на лидирующие позиции в сфере приборостроения.

О том, как возникла идея, с какими проблемами сегодня сталкиваются приборостроительные компании и как может быть построено частно-государственное партнерство для их решения, в интервью «Ежедневнику» рассказал Евгений Гулевич, управляющий партнер компании «СОЛАР Лазерные Системы» и член Совета Ассоциации «Инновационное приборостроение»:

- Несколько лет назад директора и владельцы ряда приборостроительных компаний начали собираться за кофе, чтобы поговорить о радостях и бедах, получить мудрый совет от коллег. Очень быстро стало понятно, что у нас есть немало общих проблем, которые можно решать сообща. Именно для этого мы и создали Ассоциацию «Инновационное приборостроение», благодаря чему смогли быстро добиться очевидных улучшений в нашей работе. А после вступления в силу декрета Президента «О цифровой экономике»,приборостроительные компании, занимающиеся производством высокотехнологичной продукции, получили возможность наравне с IT-компаниями, становиться резидентами ПВТ. Это позволило увеличить инвестиции в разработку новых продуктов, что дало дополнительный толчок к развитию бизнеса.

Однако работа в рамках Ассоциации привела нас к пониманию, что,несмотря на локальные успехи, для обеспечения устойчивого и долгосрочного развития нам необходимо решать более глобальные проблемы. Сегодня в Беларуси работает более 150 успешных приборостроительных компаний. Это огромный потенциал для роста экономики страны. Например, в течение многих лет мы наблюдали рост спроса на программное обеспечение. А сейчас одним из новыхтрендовявляется интернет вещей – по сути, это соединение инновационного «железа» и программного продукта. Приборостроительные компании во всем мире опять выходят на первый план, но уже в союзе с IT.

И чтобы белорусское приборостроение смогло оседлать этот тренд, недостаточно собраться вместе десятку компаний. Надо решать комплексные проблемы, связанные и с ситуацией в экономике, и с высшим образованием, и многие другие проблемы. Для этого в первую очередь нужно создать ясное видение того, к чему мы хотим прийти. Причем оно должно быть привлекательными для компаний, и для государства, потому что без сотрудничества с государством мы далеко не уйдем.

- О какого рода проблемах идет речь?

- Одна из основных – дефицит кадров, проблемы с образованием и наукой. Высокотехнологичные компании особо остро чувствуют на себе эту проблему. Во времена СССР в Беларуси было создано достаточное количество исследовательских центров и научных групп в рамках академических и вузовских структур. Но что мы видим сейчас?Если ученыйимеет хороший индекс цитирования, его довольно быстро пригласят на годик поработать в зарубежную лабораторию, а потом, скорее всего, продлят контракт. И в конечном итоге вероятность того, что он вернется сюда, очень мала.

Такая же картина и в вузах. В университете на профильной кафедревы увидите или достаточно пожилых, или очень молодых преподавателей, а вот людей в самом расцвете творческих сил, от 35 до 55 лет, там крайне мало.Преподаватели сетуют, что сегодня стоимость часапреподавания в университете сравнима со стоимостью часа платной парковки автомобиля. Результат - впреподаватели идетмолодежь, которой нужно получить хоть какой-то опыт работы. Но получив этот опыт, они, как правило, уходят из ВУЗов, так как с появлением семьи и детей вынуждены искать более высокооплачиваемую работу.

Я недавно был с делегацией ПВТ в Узбекистане, который претендует на то, чтобы стать новым азиатским тигром. Правительство по всему мируищет узбеков, достигших успеха в бизнесе и науке и создает условияжизни и оплаты труда, которые могли бы мотивировать их приехать работать на Родину. Разве мало в мире живущих за границей белорусов, достигших успеха и признания? Но очень сложно пригласить их даже на короткийкурс лекций в университете при сложившейся системе оплаты труда.

- Есть ли и другие проблемы, в решении которых необходимо сотрудничество с государством?

- Для нас очень важно изменение таможенного законодательства. Во всем мире высокотехнологичные компании включены в международную кооперацию, все мы приобретаем комплектующие для своей продукции в самых разных регионах – в Японии, США, Германии, Корее. В большинстве развитых странприборостроительные компании освобождены от уплаты таможенных пошлин на ввоз комплектующих для продукции, поставляемой на экспорт. А мы продолжаем платить эти пошлины,и в итоге оказываемся в неравных условиях в конкурентной борьбе на мировом рынке.В результате, даже при равных ценах, мы продаем свои продукты с меньшей рентабельностью и вынужденно сокращаем расходы на развитие.

- Каким образом вы рассчитываете вовлечь государство в решение этих проблем?

- Мы хотим создать стратегию развития отрасли - документ, который будет одновременно иэмоционально привлекательным, и четко просчитанным экономически. Чтобы его подготовить, для начала необходимо хорошо понять, что мы сегодня имеем. Пока мы и сами не все знаем про свою отрасль. Нужно сформировать базу данных, проанализировать, чем занимаются в нашей отрасли частные и государственные предприятия, какая у них модель бизнеса. Сейчас мы проводим серию круглых столов, чтобы собрать и проанализировать информацию, а в скором времени запускаем совместно с Центром экономических исследований BEROC первое серьезное исследование отрасли.

Нам также необходимо анализировать мировые тренды развития высоких технологий, чтобыпонимать, какие продукты и технологии будут востребованы в мире через 5, 15, 25 лет. Это необходимо, чтобы понимать, какая дорога - столбовая, а какая - нет, и дать «зеленый свет» для развития отрасли в нужном направлении. Для этого мы будем привлекать экспертов из разных областей, разработчиков стратегий, экономистов. И в итоге мы намерены создатьдокумент, который будет описывать и светлое будущее, и пути его достижения.

И тут возникает вопрос, что нам, таким красивым, с этим документом делать? Каждый бизнесмен, который проводил изменения у себя в компании, знает, что даже самые положительные изменения всегда встречаются в штыки. Так человеческий мозг устроен, он сопротивляется изменениям.Не зря китайцы с неким злорадством говорятпро пожелание жить в эпоху перемен.

- Но тем не менее, все же есть способы управлять изменениями?

- Грамотный менеджер знает, что для того, чтобы запустить процесс изменений, нужно вовлечь в него тех, кого эти изменения касаются, и кто должен эти изменения проводить. Например, чтобы провести изменения у себя в компании я организовал четырехдневный рабочий семинар для ключевых сотрудников компании. У меня ужебыло сформировано общее понимание предстоящих изменений, но нам потребовалось четыре дня, чтобы окончательное решение было детально проработано и принято моими сотрудниками, чтобы оно реально стало плодом совместного творчества.

В данной ситуации, если мы разрабатываем стратегию и хотим сотрудничать с государством в ее реализации, нам уже сегодня надо озаботиться тем, как его, государство, в этот процесс вовлечь. Я думаю, для этого нужно находить в правительстве людей с государственным мышлением, которые мыслят на перспективу, - и выстраивать с ними совместную работу. Мы уже работаем над нашим проектом совместно с коллегами и из Госкомитета по науке и технологиям, и из Минэкономики.

- Есть ли какие-то шаги по развитию приборостроения, которые компании могут сделать сами, без участия государства?

- Мне кажется очень важным создавать в головах молодежи, студентов, их родителей яркий и привлекательный образ приборостроения, пропагандировать его.Тем более, что нам есть чем гордиться. Например, многие ли знают, что производитель биноклей и приборов ночного видения Yukon, который имеет огромные обороты и занимает лидирующие позиции на мировом рынке, вырос из маленькой приборостроительной компании, основанной в г. Лида? Остальные приборостроительные компании не такие крупные, но тем не менее стартовое состояние приборостроения сегодня гораздо круче, чем было стартовое состояние в ITв нашей стране до создания ПВТ.

Каким будет дальнейшее развитие, зависит от многих условий. Но для начала нам надо сделать так, чтобы в голове у правительственных чиновников, и у простых гражданизменилось восприятие нашей отрасли. Этим летом я летал с внуком на отдых, и во время полета рассказывал ему, что вся электрическая проводка в Боинге, на котором мы летим, отмаркирована лазерами, произведенными в нашей компании. А в одном из международных аэропортов, на паспортном контроле я поднял его на руки, чтобы внук посмотрел на прибор с логотипом Regula, которым пограничники проверяют паспорта. И рассказал, что эти приборы разрабатываются и производятся тоже в Минске. Думаю, нужно, чтобы люди в Беларуси знали такие вещи.