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В Бресте планируется реконструкция «вульковского» кольца

31.10.2019 06:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Многие водители, проживающие в первую очередь на Вульке, уже заметили рядом с кольцом знак «кирпич» и дорожных работ. Что именно будут делать? Когда и надолго ли перекроют движение?

В Бресте планируется реконструкция «вульковского» кольца

Как сообщили БрестСИТИ в областной Госавтоинспекции, планируется реконструкция кольца. О каких-то сроках, датах пока говорить рано. Обо всех перекрытиях и изменениях в организации дорожного движения ГАИ оповестит заблаговременно.

В Бресте планируется реконструкция «вульковского» кольца

В Бресте планируется реконструкция «вульковского» кольца

В Бресте планируется реконструкция «вульковского» кольца

Отметим, что подготовительные работы уже ведутся.

В Бресте планируется реконструкция «вульковского» кольца

В этом месте планируется обновить/проложить коммуникации.

В Бресте планируется реконструкция «вульковского» кольца

В Бресте планируется реконструкция «вульковского» кольца

В Бресте планируется реконструкция «вульковского» кольца

 
 
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  Многие водители, проживающие в первую очередь на Вульке, уже заметили рядом с кольцом знак «кирпич» и дорожных работ. Что именно будут делать? Когда и надолго ли...
 
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