В Бресте планируется реконструкция «вульковского» кольца

Источник материала: Виртуальный Брест

Многие водители, проживающие в первую очередь на Вульке, уже заметили рядом с кольцом знак «кирпич» и дорожных работ. Что именно будут делать? Когда и надолго ли перекроют движение?





Как сообщили БрестСИТИ в областной Госавтоинспекции, планируется реконструкция кольца. О каких-то сроках, датах пока говорить рано. Обо всех перекрытиях и изменениях в организации дорожного движения ГАИ оповестит заблаговременно.













Отметим, что подготовительные работы уже ведутся.





В этом месте планируется обновить/проложить коммуникации.











