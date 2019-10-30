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В Бресте планируется реконструкция «вульковского» кольца
31.10.2019 06:34 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Многие водители, проживающие в первую очередь на Вульке, уже заметили рядом с кольцом знак «кирпич» и дорожных работ. Что именно будут делать? Когда и надолго ли перекроют движение?
Как сообщили БрестСИТИ в областной Госавтоинспекции, планируется реконструкция кольца. О каких-то сроках, датах пока говорить рано. Обо всех перекрытиях и изменениях в организации дорожного движения
Отметим, что подготовительные работы уже ведутся.
В этом месте планируется обновить/проложить коммуникации.
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Многие водители, проживающие в первую очередь на Вульке, уже заметили рядом с кольцом знак «кирпич» и дорожных работ. Что именно будут делать? Когда и надолго ли...
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