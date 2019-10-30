Источник материала: Виртуальный Брест

С 2018 года идет реализация двух проектов Союзного государства: «Капитальный ремонт, реставрация и музеефикация сооружений Брестской крепости в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» и «Развитие образовательной и научной деятельности Белорусско-Российского университета на базе инновационных технологий».







На выполнение 27 мероприятий Союзного государства использовано 1,25 млрд. российских рублей, или 99,2% объема, предусмотренного уточненной сводной бюджетной росписью (в 2017 году – 1,17 млрд. российских рублей, или 97,8%).



Выявлены факты нарушений при использовании бюджетных средств. Так, при проверке Комитетом госконтроля ГУ «Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» установлено завышение объемов и стоимости выполненных строительных работ по трем объектам. Это повлекло незаконное получение из союзного бюджета почти 2 млн. российских рублей (вся сумма в 2019 году возвращена в доход бюджета Союзного государства).



Наряду с этим остается ряд проблем, которые не удалось решить до настоящего времени. Не выработаны механизмы, позволяющие получать доходы от использования союзной собственности и от реализации программ Союзного государства, отсутствует единый порядок учета собственности Союзного государства.



В целях совершенствования контроля результативности реализации программ Союзного государства Постоянному комитету предложено рекомендовать республиканским органам государственного управления и федеральным органам исполнительной власти, а также иным заинтересованным при согласовании проектов программ предусматривать включение в них целевых индикаторов и показателей в разбивке по годам.



Заключение Счетной палаты Российской Федерации и Комитета государственного контроля Республики Беларусь на отчет Совета Министров Союзного государства об исполнении бюджета Союзного государства за 2018 год будет направлено в Парламентское Собрание Союза Беларуси и России, Постоянный комитет Союзного государства.

