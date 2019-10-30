В белорусском Парке высоких технологий представили «технику будущего»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Резиденты белорусского Парка высоких технологий представили свои самые последние разработки на выставке в Минске. Новинки оценила делегация Счетной палаты России во главе с Алексеем Кудриным, сообщает в среду «МИР 24».

Среди представленных изобретений – система мониторинга фермерских полей с помощью искусственного интеллекта, игровое приложение для борьбы с депрессией, а также платежная система, которая позволит сократить затраты на комиссию международным банкам. Российские специалисты остановились почти у каждого стенда, а шлем виртуальной реальности для реабилитации детей с ДЦП даже решили протестировать.

«Нам очень приятно, что в других странах высоко оценивают опыт Беларуси и достижения Парка высоких технологий. И, на самом деле, шире – достижения нашей страны. Здесь две главные причины: прежде всего, очень много талантливых энергичных людей, наших белорусов, которые все это делают, и та поддержка, и доверие, которое всей этой сфере и этим людям оказывает наш президент», – заявил директор Парка высоких технологий Всеволод Янчевский.



По последним данным, на парк высоких технологий приходится пятая часть всего экспорта услуг Беларуси. И он дает такой же прирост ВВП как вся республиканская промышленность, строительство и сельское хозяйство вместе взятые.

