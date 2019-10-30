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В белорусском Парке высоких технологий представили «технику будущего»
31.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Резиденты белорусского Парка высоких технологий представили свои самые последние разработки на выставке в Минске. Новинки оценила делегация Счетной палаты России во главе с Алексеем Кудриным, сообщает в среду «МИР 24».
Среди представленных изобретений – система мониторинга фермерских полей с помощью искусственного интеллекта, игровое приложение для борьбы с депрессией, а также платежная система, которая позволит сократить затраты на комиссию международным банкам. Российские специалисты остановились почти у каждого стенда, а шлем
«Нам очень приятно, что в других странах высоко оценивают опыт Беларуси и достижения Парка высоких технологий. И, на самом деле, шире – достижения нашей страны. Здесь две главные причины: прежде всего, очень много талантливых энергичных людей, наших белорусов, которые все это делают, и та поддержка, и доверие, которое всей этой сфере и этим людям оказывает наш президент», – заявил директор Парка высоких технологий Всеволод Янчевский.
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Резиденты Парка показали, в частности, – систему мониторинга фермерских полей с помощью искусственного интеллекта.
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