КХЛ: минское «Динамо» проиграло девятый раз подряд

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В ответ на единственную шайбу гостей в исполнении Шейна Принса (50-я) хозяева забросили четыре раза: на 11-й минуте отличился Федор Малыхин, на 22-й и 37-й – Энвер Лисин, на 57-й – Александр Авцин.

–Думаю, мы вышли на игру немного пассивно и не показывали должного желания прервать затянувшуюся серию поражений. Давали слишком много свободы и пространства игрокам «Трактора», благодаря этому они могли чувствовать себя комфортно на льду. Мы поговорили с командой об этом в перерыве. Второй период был намного лучше, но мы стали жертвой слишком мягкой игры на пятачке перед своими воротами, - комментарий главного тренера Крэйга Вудкрофта приводит сайт «зубров».