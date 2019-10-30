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КХЛ: минское «Динамо» проиграло девятый раз подряд

31.10.2019 07:22 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

КХЛ: минское «Динамо» проиграло девятый раз подряд
Официальный сайт ХК "Динамо Минск"

В ответ на единственную шайбу гостей в исполнении Шейна Принса (50-я) хозяева забросили четыре раза: на 11-й минуте отличился Федор Малыхин, на 22-й и 37-й – Энвер Лисин, на 57-й – Александр Авцин.

–Думаю, мы вышли на игру немного пассивно и не показывали должного желания прервать затянувшуюся серию поражений. Давали слишком много свободы и пространства игрокам «Трактора», благодаря этому они могли чувствовать себя комфортно на льду. Мы поговорили с командой об этом в перерыве. Второй период был намного лучше, но мы стали жертвой слишком мягкой игры на пятачке перед своими воротами, - комментарий главного тренера Крэйга Вудкрофта приводит сайт «зубров».

Минчане уже близки к клубном анти-рекорду, установленному в прошлом году с тренером Горди Дуайером. Тогда команда проиграла 11 матчей подряд. 

КХЛ: минское «Динамо» проиграло девятый раз подряд
КХЛ: минское «Динамо» проиграло восьмой раз подряд
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Теги: Минск
 
 
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