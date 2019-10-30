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Александр Лукашенко о пансионате для пациентов РНПЦ онкологии и их родственников: «Это – объект справедливости»

31.10.2019 00:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусские врачи должны быть обеспечены передовым медицинским оборудованием, а пациенты не должны месяцами ждать очереди на проведение операций. Такие поручения дал Александр Лукашенко во время посещения Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии в Боровлянах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко о пансионате для пациентов РНПЦ онкологии и их родственников: «Это – объект справедливости»

30 октября здесь открылся пансионат, где теперь на какое-то время смогут останавливаться родственники нуждающихся в уходе пациентов. Именно с этого визита главы государства в преддверие 7 ноября стартует неделя подарков. Сохраняя лучшие традиции советского наследия, в Беларуси к этому дню принято открывать новые и нужные людям объекты. Еще одним подарком для медиков стали общежития малосемейного типа.

Подробности в материале корреспондента Виктории Ходосок.

Александр Лукашенко о пансионате для пациентов РНПЦ онкологии и их родственников: «Это – объект справедливости»

В бюджете страны «развитие социальной сферы» – важная статья расхода. Мы строим поликлиники, открываем детские сады, школы и больницы, обеспечиваем нуждающихся квадратными метрами. Делаем и будем продолжать это делать. Ведь это и есть забота государства о людях, преданных своей земле. В преддверии 7 ноября – неделя щедрых подарков народу.

Александр Лукашенко о пансионате для пациентов РНПЦ онкологии и их родственников: «Это – объект справедливости»

Вот новый пятиэтажный пансионат на территории центра имени Александрова в Боровлянах. 118 номеров: есть одноместные (их большинство), двухместные и даже класса «люкс». Комплекс построили буквально за два года. Мебель, плитку, текстиль к открытию специально выпускали белорусские производители. Жить в пансионате по вполне посильной цене смогут все желающие пациенты и их родственники.

Александр Лукашенко о пансионате для пациентов РНПЦ онкологии и их родственников: «Это – объект справедливости»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Этот центр строился для бедолаг. Они должны здесь жить. Почему? Потому что обнаружилось тогда, что больной лежит, приехала сестренка, или же дети приехали маму досмотреть или папу, а жить им негде. Они где-то там далеко в Могилевской или Витебской области. И они идут куда-то в Минск, в гостиницу, ездят туда-сюда, бешеные расходы. А с них шкуру дерут. Люди попали в беду, а на них еще кто-то зарабатывает. Это же неправильно, это несправедливо.

Александр Лукашенко о пансионате для пациентов РНПЦ онкологии и их родственников: «Это – объект справедливости»

Тогда я поручил построить гостиницу. Чтобы человек мог переночевать здесь, утром пошел, досмотрел, врачам, нянечкам помог, накормил его, если нужно. Сюда пришел, переночевал. Вот для чего построено было. И это – приоритет. Если у вас будут места, то вы хоть Суконко Олега поселите тут (за деньги, правда). Вы должны зарабатывать деньги на остальных площадях. Но запомните: драть шкуру с людей, которые попали в беду, ни в коем случае не надо.

Александр Лукашенко о пансионате для пациентов РНПЦ онкологии и их родственников: «Это – объект справедливости»

Да, это не должно быть в убыток. Поэтому твоя задача – заработать столько денег, чтобы окупить. Хотя бы окупить, не надо прибыли. Окупить это здание, но не за счет бедолаг. И запомни тут еще один момент: как только начнет это работать, цены у частников сразу упадут. И это нормально будет. Если надо для этих людей, значит, для них еще будем создавать соответствующие объекты. Поэтому надо сделать все, чтобы люди… Довольны, они, конечно, никогда не будут, потому что в такой ситуации будут находиться. Но чтобы они понимали, что есть какая-то справедливость. Вот это – объект справедливости.

Александр Лукашенко о пансионате для пациентов РНПЦ онкологии и их родственников: «Это – объект справедливости»

Александр Лукашенко о пансионате для пациентов РНПЦ онкологии и их родственников: «Это – объект справедливости»

Внутри комплекса ничто не угнетает и тем более не напоминает о болезни. На территории центра негласное правило: здесь рак не называют раком, врачи ищут синонимы. Цвета стен, их узоры, оттенки мебели – все подбиралось исключительно под обстановку. И специалисты здесь постарались.

Александр Лукашенко о пансионате для пациентов РНПЦ онкологии и их родственников: «Это – объект справедливости»

Инесса Мурашко, начальник комплекса:
Также в нашем пансионате есть реабилитационно-оздоровительный центр. Он предназначен как для проживающих в пансионате, так и для оздоровления наших сотрудников. Там будет тренажерный зал, зал ЛФК, массажный кабинет и бассейн.

Я довольна результатом, потому что, попадая на территорию нашего центра, особенно впервые, многие пациенты, узнавая свой диагноз, проходят стрессовую ситуацию. Поэтому, создав вот этот комплекс, мы достигаем такого эффекта, что люди приходят сюда, забывают, что они находятся на территории медицинского учреждения. Они могут спокойно покушать, спокойно отдохнуть, представить возможно, что они где-то в санатории. 

Александр Лукашенко о пансионате для пациентов РНПЦ онкологии и их родственников: «Это – объект справедливости»

С постояльцами здесь заработают кафе и столовая на два зала. Один – для пациентов, второй – для работников центра. По маршруту глава государства подробно интересовался деталями.

Александр Лукашенко о пансионате для пациентов РНПЦ онкологии и их родственников: «Это – объект справедливости»

Кстати, к питанию здесь тоже особый подход: исключительно полезная пища, это контролирует врач-диетолог.

Подробности в видеоматериале.

Александр Лукашенко о пансионате для пациентов РНПЦ онкологии и их родственников: «Это – объект справедливости»

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Люди в материале: Александр Лукашенко, Инесса Мурашко, Виктория Ходосок
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Белорусские врачи должны быть обеспечены передовым медицинским оборудованием, а пациенты не должны месяцами ждать очереди на проведение...
 
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