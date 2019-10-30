От «пивоварни» в желудке до судорог из-за судоку: медицинские случаи, удивившие даже врачей

Источник материала: Tut.by

От «пивоварни» в желудке до судорог от судоку и вертела для барбекю в черепе — рассказываем про странные медицинские случаи, которые произошли за последние годы в мире. Но предупреждаем — некоторые истории могут показаться неприятными.

Судороги от логической головоломки



Изображение: nationaltoday.com

В издании LiveScience был опубликован рассказ, как у молодого человека из Германии были судороги из-за судоку.

Правда, судоку — это только часть истории. На деле любитель логических головоломок во время катания в горах попал под лавину. Его спасли, но, будучи похороненным под снегом на протяжении 10 минут, парень пережил гипоксию — состояние, при котором ткани организма и мозг не получают достаточного количества кислорода. В дальнейшем это вызвало у молодого человека внезапные мышечные подергивания вокруг рта, когда он говорил, и в мышцах ног, когда он шел. Он также испытывал спонтанные судороги в левой руке.

Врачи выписали ему противоэпилептические препараты и посчитали, что припадки находятся под контролем. Однако через несколько недель после выписки из больницы у мужчины снова начались судороги в левой руке — но только тогда, когда он разгадывал судоку.

Оказалось, что та часть мозга, что задействовалась при мыслях о трехмерных вещах, оказалась повреждена. И ее чрезмерная нагрузка вызывала припадки. К сожалению, парню пришлось отказаться от своего хобби.

Травма горла от чихания



Фото: livestrong.com

Мы рассказывали ранее, как мужчина из Великобритании зажал рот и нос ладонью, чтобы не чихнуть, и в итоге порвал глотку.

Мужчине поставили диагноз медиастинальная и подкожная эмфизема шеи. В его глубоких тканях, мышцах и под кожей оказались пузырьки воздуха, которые потрескивали, когда лопались. Обычно такое состояние вызывает травма, в редких случаях — рвота или сильный кашель. В случае британца воздух попал во внутренние ткани из-за перфорации глотки под сильным давлением воздуха.

Британец провел в больнице неделю из-за риска осложнений. Его кормили через назогастральную трубку, а лекарства вводили через капельницу, пока боль в горле не успокоилась. Потом его отпустили домой с рекомендацией не сдерживаться, когда он в следующий раз почувствует зуд в носу. Оказывается, если сдержать чихание таким способом, то давление на ткани окажется в 38 раз выше, чем при обычном чихании.

Грудное молоко из вульвы



Фото: Reuters

Не так давно в медицинском журнале Obstetrics & Gynecology был описан довольно необычный случай: после родов у 29-летней пациентки из Австрии начало выделяться молоко не только из груди, но и из вульвы. Оказалось, что у женщины прямо в наружных половых органах развилась так называемая эктопическая (то есть смещенная в необычное место) ткань молочной железы.

Приблизительно от 1 до 5% детей женского пола рождаются с эктопической или «добавочной» тканью молочной железы, но очень редко ее можно найти в гениталиях. Чаще всего эктопическая ткань молочной железы встречается в области подмышек. Обычно это заболевание диагностируется во время беременности или же когда в ткани возникает раковая опухоль.

Поскольку эктопическая ткань молочной железы может стать злокачественной, врачи рекомендуют женщинам с подобной проблемой рассмотреть возможность ее удаления.

Падение на вертел, которое не повредило мозг



Фото: KCTV

10-летнему мальчику из Миссури, США, очень повезло: мясной вертел застрял в его голове, но не причинил ему серьезного ущерба.

Сообщается, что ребенок играл в домике на дереве, когда на него напали осы. Мальчик оступился при спуске и упал прямо на вертел для барбекю, которое собиралась готовить его семья.

Штырь пронзил его лицо и прошел прямо под черепом, вплоть до задней части шеи. Но, что удивительно, не задел ни мозг, ни основные нервы. Врачи утверждают, что траектория вертела была «один на миллион».

Благодаря тщательной операции доктора смогли убрать шампур, и ребенок быстро выздоровел.

Утечка спинномозговой жидкости



Кадр из видео Washington Post

Пятидесятилетняя американка страдала от аллергии, головных болей и насморка минимум два года — это началось после автомобильной аварии, когда она ударилась лицом о приборную панель. В конце концов женщине поставили диагноз «утечка спинномозговой жидкости».

Спинномозговая жидкость выполняет несколько функций, в том числе окружает мозг водной средой, защищая его от травм. Но в этом случае образовалась «протечка» — у несчастной каждый день вытекало около 250 миллилитров жидкости.

К счастью, все закончилось хорошо. В 2018 году врачи провели операцию, поместив трансплантат из жировой ткани самой женщины, чтобы закрыть отверстие и остановить утечку.

«Пивоварня» в желудке



Изображение: intrigue.ie

У 46-летнего американца нашли редкое заболевание — «синдром автопивоварни», при котором в организме сам по себе образуется этанол.

В 2011 году мужчина травмировал палец и лечился антибиотиками. После этого он стал страдать провалами в памяти, нарушением координации, приступами агрессии и депрессии. Однажды его даже арестовали за вождение в нетрезвом виде, хотя он не пил в тот день.

К счастью, врачи смогли найти причину: они обнаружили в кале пациента дрожжи Saccharomyces cerevisiae и ассоциированный с ними грибок. Эти дрожжи вырабатывают углеводы и образуют этанол. То есть мужчина постоянно находился в состоянии алкогольного опьянения.

В итоге американцу назначили противогрибковую терапию и курс пробиотиков. И вот уже полтора года он живет без симптомов, но по-прежнему проверяет уровень алкоголя в своем дыхании.

Потерянная контактная линза, которая на самом деле не терялась



Изображение: BMJ Case Reports

42-летняя жительница Великобритании обратилась к окулисту с жалобами на то, что ее левое веко распухло и стало опускаться. Оказалось, что внутри века почти три десятка лет хранилась «потерянная» контактная линза.

Когда пациентке было 14, во время игры в бадминтон ей в глаз попал волан. Тогда-то контактная линза и оказалась в веке. Правда, непонятно, почему она спокойно лежала там 28 лет, и только затем вызвала воспаление.