Школьник в Берестовицком районе помог задержать нарушителя границы

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Мальчик указал неизвестному неверное направление, затем направился к автобусной остановке, где были размещены телефонные номера ближайшей пограничной заставы. Позвонив пограничникам, Максим продолжил наблюдать за потенциальным нарушителем границы до прибытия тревожной группы, сообщается на сайте Госпогранкомитета.

Задержанный оказался гражданином России 1994 года рождения. Уроженец Курганской области в 2017 году уже пытался нарушить белорусскую границу, за что был депортирован с запретом въезда в нашу страну сроком на пять лет. Через два года снова предпринял попытку незаконно попасть в ЕС.