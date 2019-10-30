ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Школьник в Берестовицком районе помог задержать нарушителя границы

31.10.2019 07:58 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Школьник в Берестовицком районе помог задержать нарушителя границы
Государственный пограничный комитет Республики Беларусь

Мальчик указал неизвестному неверное направление, затем направился к автобусной остановке, где были размещены телефонные номера ближайшей пограничной заставы. Позвонив пограничникам, Максим продолжил наблюдать за потенциальным нарушителем границы до прибытия тревожной группы, сообщается на сайте Госпогранкомитета.

Задержанный оказался гражданином России 1994 года рождения. Уроженец Курганской области в 2017 году уже пытался нарушить белорусскую границу, за что был депортирован с запретом въезда в нашу страну сроком на пять лет. Через два года снова предпринял попытку незаконно попасть в ЕС.

За нарушение срока запрета въезда в Беларусь в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ст.371-2 Уголовного кодекса. Ему грозит до трех лет лишения свободы. 

Школьник в Берестовицком районе помог задержать нарушителя границы
Алжирских каратистов задержали в Беловежской пуще
Подробнее

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вечером 22 октября к ученику 9-го класса Максиму Каплинскому обратился мужчина с рюкзаком. Он спросил, далеко ли до польской границы и в какой она стороне.
 
Новости дня
Новости разные
 
От «пивоварни» в желудке до судорог из-за судоку: медицинские случаи, удивившие даже врачей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.10.2019
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика