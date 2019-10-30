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В Поставах на торгах продали столетний дом: его купил местный житель

31.10.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Кирпичный дом, построенный в Поставах в 1920 году, продали на торгах за 14,8 тысячи рублей.


Фото: ngi.gki.gov.by

Здание в этом году выставляли на аукцион в третий раз. На недвижимость нашелся единственный покупатель — житель Постав. Ему и продали здание с увеличением начальной цены на 5%.

Кирпичная постройка площадью 270 квадратных метров находится на Вокзальной улице.

Что собирается делать с приобретением новый хозяин, пока неизвестно.

Дом с почти столетней историей не включен в список историко-культурных ценностей Беларуси.

 
 
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Дом с почти столетней историей не включен в список историко-культурных ценностей Беларуси.
 
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