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В Поставах на торгах продали столетний дом: его купил местный житель
Источник материала: Tut.by
Здание в этом году выставляли на аукцион в третий раз. На недвижимость нашелся единственный покупатель — житель Постав. Ему и продали здание с увеличением начальной цены на 5%.
Кирпичная постройка площадью 270 квадратных метров находится на Вокзальной улице.
Что собирается делать с приобретением новый хозяин, пока неизвестно.
Дом с почти столетней историей не включен в список историко-культурных ценностей Беларуси.
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Дом с почти столетней историей не включен в список историко-культурных ценностей Беларуси.
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