В Поставах на торгах продали столетний дом: его купил местный житель

Источник материала: Tut.by

Кирпичный дом , построенный в Поставах в 1920 году, продали на торгах за 14,8 тысячи рублей.



Фото: ngi.gki.gov.by

Здание в этом году выставляли на аукцион в третий раз. На недвижимость нашелся единственный покупатель — житель Постав. Ему и продали здание с увеличением начальной цены на 5%.

Кирпичная постройка площадью 270 квадратных метров находится на Вокзальной улице.

Что собирается делать с приобретением новый хозяин, пока неизвестно.

Дом с почти столетней историей не включен в список историко-культурных ценностей Беларуси.