«Я ненавижу своего мужа». Что делать, если эта мысль поселилась в вашей голове

Источник материала: Tut.by

Много разных неприятных слов люди говорят в адрес даже тех, кого любят. В порыве злости, гнева, раздражения и обиды. Доходит даже до столь громких и отчаянных заявлений, как «ненавижу тебя!». Но что, если это не просто мимолетно брошенные слова, а вы это действительно это почувствовали? Что если какая-то часть вас — маленькая или даже очень значительная часть — на самом деле ненавидит своего мужа или партнера?



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Оказывается, в отношениях такое встречается не так уж редко, как вы думаете. Практически у всех пар бывают моменты, когда они чувствуют что-то подобное, и это нормально. Невозможно жить с кем-то, не испытывая иногда раздражения от его поведения. Но для того, чтобы отношения были успешными, нужно, чтобы эти моменты уравновешивались моментами «я тебя люблю» — это когда вы смотрите на своего партнера и понимаете, почему и как сильно он вам дорог.

Если же ваши чувства больше перевешивают в сторону ненависти, то, скорее всего, вы имеете дело с реальной и тяжелой обидой. Woman’s Day советует в таком случае делать следующее.

Выясните, в чем ваши потребности не удовлетворяются

Важно найти источник ваших негативных эмоций. Порой он кроется в мелочах: например, вас может раздражать то, что ваш партнер никогда не убирает за собой после еды тарелку, не выключает свет, неправильно выдавливает зубную пасту и т. д. Возможно, в какой-то момент все это превращается в критическую массу и на фоне других обстоятельств происходит взрыв накопившихся эмоций.

Если же так однозначно вы не можете сказать, в чем дело, обратите пристальное внимание на поведение вашего партнера. Проанализируйте, есть ли в ваших отношениях какая-то нерешенная проблема, делает ли или говорит ваш супруг что-то, что вас расстраивает. В какие моменты вы чувствуете себя неважным или обделенным вниманием человеком?

Допустим, ваш муж ничего не делает по дому, каждый вечер играет в компьютерные игры или постоянно зависает в телефоне вместо того, чтобы общаться с вами. Если это постоянное, хроническое поведение, то это может стать действительно проблематичным.

Также обида может скрываться глубже: например, ваш партнер перевез вас из-за своей работы в другую страну или город. Одно дело, если вы решили переехать вместе, потому что это отвечало интересам ваших отношений и семьи, другое, если вы в принятии решения не участвовали.

Есть разница между компромиссом и жертвой. Чтобы вы не обижались на решения, которые происходят в вашей жизни, вы должны чувствовать, что вы делаете выбор, а не жертвуете чем-то, в противном случае будет рождаться негодование и гнев.

Теперь, когда вы выяснили причину (или причины), по которой вы так настроены против своего партнера, вы должны обсудить эту ненависть с ним и сделать это как можно быстрее.



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Если вы осознали, из-за чего расстроены и злитесь, то чем раньше вы об этом скажете, тем меньше будете на этом концентрироваться, как следствие — меньше гнить внутри и мстить.

Специалисты советуют начать такой разговор с сочувствия, подумав о том, почему ваш партнер может вести себя именно так. Вы можете сказать: «Я понимаю, что ты много работаешь, чувствуешь себя измотанным, когда возвращаешься домой, и поэтому не хочешь выполнять больше работы, например домашние дела». Или «Я понимаю, что ты чувствовал, что должен был переехать или твой начальник собирался тебя уволить».

Затем расскажите о том, что вы чувствуете, при этом не обвиняя ни в чем второго человека, например: «С учетом сказанного я действительно чувствую себя обиженной, когда то, что я приготовила, ты выкидываешь в мусорник» или «Я не чувствовала, что у меня было право голоса при переезде, и я все еще расстроена по этому поводу».

Обратитесь за профессиональной поддержкой

Если после обсуждения ваших претензий ситуация не изменится к лучшему, то вы можете обратиться за профессиональной помощью.

Психотерапевт может помочь обоим озвучить проблемы, которые могут сделать каждого из вас менее мотивированным, чтобы выполнять свою работу, а также дать вам инструменты для улучшения общения и понимания, а также для управления своими ожиданиями.

Безусловно, не все мужчины на такое согласятся, а если и согласятся, то не сразу. Попробуйте сказать: «Мне бы очень хотелось, чтобы мы лучше ладили и были счастливее вместе. Думаю, нам бы очень помогло, если бы мы могли получить некоторую объективную оценку со стороны и поддержку человека, который умеет помогать парам укреплять их отношения».



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Если же ваш партнер категорически отказывается, скажите: «Я все еще чувствую необходимость в какой-либо помощи извне, поэтому я пойду поговорю с кем-нибудь и посмотрю, может ли это сделать что-то лучше только с моей стороны». Когда один человек обращается за помощью и начинает вносить изменения, его партнер начинает чувствовать себя немного встревоженным и хочет прийти посмотреть, что происходит.

Поход к семейному психологу не обязательно означает, что ваш брак рушится или вы должны развестись. Для многих людей это просто активный способ разобраться в отношениях.

Веселитесь вместе

Первые встречи, когда вы испытываете влюбленность, можно сравнить с игрой: все легко, интересно, заманчиво и увлекательно. Когда же вы находитесь в длительных отношениях, то в большинстве случаев это превращается в рутину, и многие люди воспринимают брак как работу. Как следствие, со временем начинают ненавидеть человека, который заставляет вас прилагать все эти усилия.

Как только вы стали улавливать нотки ненависти к своему мужу (или жене, или парню/девушке), постарайтесь найти возможность проводить с ним больше свободного времени. Начните веселиться вместе! Устройте вечер забавных воспоминаний, посмотрите смешную комедию, сходите на концерт стендапа, устройте тур по местам ваших классных свиданий.



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Идея заключается в том, чтобы сделать что-то совершенно нестандартное или ностальгическое — это подойдет и будет работать до тех пор, пока это будет чем-то, что вам обоим нравится.

Однодневная поездка или поездка на выходные тоже может помочь. Иногда вам просто нужно немного сбежать от повседневной жизни, где вы играете типичные роли мужа/жены, папы/мамы, чтобы разжечь ваше пламя.

В противном случае у вас останутся только моменты «ненавижу тебя». И становится намного труднее вернуться.