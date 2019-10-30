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Когда не хватает денег на оплату кредита. Поможет ли в этом рефинансирование

31.10.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ставки по потребительским кредитам с начала года достаточно сильно снизились. И это особенно обидно для тех, кто раньше оформил кредит под более высокую ставку. FINANCE.TUT.BY проанализировал предложения по кредитам и подготовил список вариантов для тех, кто планирует рефинансировать ранее оформленный кредит.


фото с сайта: pixabay.com

Рефинансирование кредитов — один из полезных инструментов для работы со старыми долгами. Например, при помощи такого кредита можно соединить все действующие кредитные договоры в один. В такой ситуации больше не придется заучивать разные даты погашения своих долгов или вспоминать, какая сумма по каждому из них осталась к выплате.

Еще с помощью кредита на рефинансирование можно сократить кредитную нагрузку. Старый кредитный договор закрывается за счет нового кредита. При этом, у нового займа действующая процентная ставка будет ниже, а для возврата всего долга банк предоставит новый срок. Таким образом кредитная нагрузка снижается за счет сокращения выплат по процентам и за счет уменьшения ежемесячного платежа.

Важный момент: если главная цель — снижение итоговой выплаты по процентам, то при оформлении нового кредита нужно сравнить графики платежей, итоговую сумму процентов и только тогда делать вывод о том, стоит ли оформлять новый кредит.

Рассмотрим подробнее текущие условия по кредитам на рефинансирование:

Банк, кредит

Ставка, макс. сумма рефинансируемого остатка, срок рефинансирования

Обеспечение

РРБ-Банк,

Рефинансирование

13,7%, до 20 000 рублей, до 60 месяцев

нет

Приорбанк,

Рефинансирование кредитов других банков

11,9% первый месяц, потом 13,7%, до 24 900 рублей, до 60 месяцев

нет

Белорусский народный банк,

Рефинансирование кредитов

27,5%, до 30 000 рублей, до 60 месяцев

свыше 15 000 рублей — поручительство или залог (могут быть комбинированные виды обеспечения)

Технобанк,

Рефинансирование кредитов

13,7%, до 30 000 рублей, 48 месяцев

свыше 15 000 рублей — поручительство

Идея Банк,

Консолидация

13,7%, до 30 000 рублей, до 48 месяцев

нет

Банк Дабрабыт,

Погашение кредитов других банков (рефинансирование)

13,7%, до 50 000 рублей, до 60 месяцев

свыше 20 000 рублей — поручительство

Белагропромбанк,

Рефинансирование кредитов на потребительские нужды

первый год — 13,01%, затем — 13,7% (при рефинансировании кредитов на недвижимость ставка 13,7%), в пределах кредитоспособности, до 60 месяцев (до 15 лет при рефинансировании кредитов на недвижимость)

при рефинансирование кредитов на недвижимость поручительство физ. лиц

Беларусбанк,

«Удачное обновление»

13,7%, в пределах кредитоспособности, до 84 месяцев

поручительство, неустойка, залог и иные способы, предусмотренные законодательством РБ, кроме страхования риска невозврата кредита

БПС-Сбербанк,

«Новоселье со Сбербанком»

13,7%, в пределах кредитоспособности, до 240 месяцев

поручительство, залог, гарантийный депозит денег

Франсабанк,

«Все и сразу»,
«Возможно все»

13,7%, до 25 000 рублей, до 72 месяцев

свыше 10 000 рублей — поручительство физического лица

Цептер Банк,

На рефинансирование

13,7%, до 50 000 рублей, до 36 месяцев

до 5000 рублей — неустойка, до 10 000 рублей — поручительство двух лиц, свыше 10 000 рублей — залог

Банк, кредит

Ставка, макс. сумма рефинансируемого остатка, срок рефинансирования, обеспечение

РРБ-Банк,

Рефинансирование

13,7%, до 20 000 рублей, до 60 месяцев,

нет

Приорбанк,

Рефинансирование кредитов других банков

11,9% первый месяц, потом 13,7%, до 24 900 рублей, до 60 месяцев,

нет

Белорусский народный банк,

Рефинансирование кредитов

27,5%, до 30 000 рублей, до 60 месяцев,

свыше 15 000 рублей — поручительство или залог (могут быть комбинированные виды обеспечения)

Технобанк,

Рефинансирование кредитов

13,7%, до 30 000 рублей, 48 месяцев,

свыше 15 000 рублей — поручительство

Идея Банк,

Консолидация

13,7%, до 30 000 рублей, до 48 месяцев,

нет

Банк Дабрабыт,

Погашение кредитов других банков (рефинансирование)

13,7%, до 50 000 рублей, до 60 месяцев,

свыше 20 000 рублей — поручительство

Белагропромбанк,

Рефинансирование кредитов на потребительские нужды

первый год — 13,01%, затем — 13,7% (при рефинансировании кредитов на недвижимость ставка 13,7%), в пределах кредитоспособности, до 60 месяцев (до 15 лет при рефинансировании кредитов на недвижимость),

при рефинансирование кредитов на недвижимость поручительство физ. лиц

Беларусбанк,

«Удачное обновление»

13,7%, в пределах кредитоспособности, до 84 месяцев,

поручительство, неустойка, залог и иные способы, предусмотренные законодательством РБ, кроме страхования риска невозврата кредита

БПС-Сбербанк,

«Новоселье со Сбербанком»

13,7%, в пределах кредитоспособности, до 240 месяцев,

поручительство, залог, гарантийный депозит денег

Франсабанк,

«Все и сразу»,
«Возможно все»

13,7%, до 25 000 рублей, до 72 месяцев,

свыше 10 000 рублей — поручительство физического лица

Цептер Банк,

На рефинансирование

13,7%, до 50 000 рублей, до 36 месяцев,

до 5000 рублей — неустойка, до 10 000 рублей — поручительство двух лиц, свыше 10 000 рублей — залог

Главные выводы:

  • если рассматривать потребительские кредиты, то за последние несколько месяцев произошло достаточно сильное снижение ставок. Еще в начале года в топе наших предложений появились кредиты со ставкой около 25% и даже со ставкой до 29,9%, а общий общий уровень ставок составлял 16,1%. Сейчас оформить кредитный договор можно под 13,5−13,81% и в топе осталось всего 3 предложения со ставкой выше 20%;
  • по кредитам на рефинансирование основная процентная ставка не будет ниже ставок по потребительским кредитам и составит 13,7%. Однако, если вы оформляли кредит в начале года, то стоит задуматься об переоформлении кредитного договора под новую ставку;
  • кредиты на рефинансирование выдаются не только для погашения действующих потребительских кредитов. Еще при помощи такого кредита можно рефинансировать кредитные карты, кредиты на автомобиль или даже кредиты на недвижимость;
  • Белагропромбанк и БПС-Сбербанк предлагают специальные сроки погашения кредитов на недвижимость. При их рефинансировании вернуть долг можно будет за 15 — 20 лет.
  • по кредитам на рефинансирование иногда может потребоваться обеспечение. В качестве него выступит поручительство физических лиц или залог;

Сколько придется платить ежемесячно

Мы уже не раз акцентировали внимание на том, что один из самых главных моментов при оформлении кредита — расчет графика платежей. Только так можно понять, во сколько в итоге обойдется кредит.

Предположим, вы планируете оформить кредит в размере 2000 рублей на 12 месяцев. Для таких условий максимальный платеж составит 179,29 рубля, а общая переплата — 151,50 рубль. Расчет был произведен на примере кредита от Белагропромбанка (в первый год действия кредита основная процентная ставка составляет 13,01%).

 
 
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FINANCE.TUT.BY проанализировал предложения по кредитам и подготовил список вариантов для тех, кто планирует рефинансировать ранее оформленный кредит.
 
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