Когда не хватает денег на оплату кредита. Поможет ли в этом рефинансирование

Ставки по потребительским кредитам с начала года достаточно сильно снизились. И это особенно обидно для тех, кто раньше оформил кредит под более высокую ставку. FINANCE.TUT.BY проанализировал предложения по кредитам и подготовил список вариантов для тех, кто планирует рефинансировать ранее оформленный кредит.
Рефинансирование кредитов — один из полезных инструментов для работы со старыми долгами. Например, при помощи такого кредита можно соединить все действующие кредитные договоры в один. В такой ситуации больше не придется заучивать разные даты погашения своих долгов или вспоминать, какая сумма по каждому из них осталась к выплате.
Еще с помощью кредита на рефинансирование можно сократить кредитную нагрузку. Старый кредитный договор закрывается за счет нового кредита. При этом, у нового займа действующая процентная ставка будет ниже, а для возврата всего долга банк предоставит новый срок. Таким образом кредитная нагрузка снижается за счет сокращения выплат по процентам и за счет уменьшения ежемесячного платежа.
Важный момент: если главная цель — снижение итоговой выплаты по процентам, то при оформлении нового кредита нужно сравнить графики платежей, итоговую сумму процентов и только тогда делать вывод о том, стоит ли оформлять новый кредит.
Рассмотрим подробнее текущие условия по кредитам на рефинансирование:
Банк, кредит
Ставка, макс. сумма рефинансируемого остатка, срок рефинансирования
Обеспечение
РРБ-Банк,
Рефинансирование
13,7%, до 20 000 рублей, до 60 месяцев
нет
Приорбанк,
Рефинансирование кредитов других банков
11,9% первый месяц, потом 13,7%, до 24 900 рублей, до 60 месяцев
нет
Белорусский народный банк,
Рефинансирование кредитов
27,5%, до 30 000 рублей, до 60 месяцев
свыше 15 000 рублей — поручительство или залог (могут быть комбинированные виды обеспечения)
Технобанк,
Рефинансирование кредитов
13,7%, до 30 000 рублей, 48 месяцев
свыше 15 000 рублей — поручительство
Идея Банк,
Консолидация
13,7%, до 30 000 рублей, до 48 месяцев
нет
Банк Дабрабыт,
Погашение кредитов других банков (рефинансирование)
13,7%, до 50 000 рублей, до 60 месяцев
свыше 20 000 рублей — поручительство
Белагропромбанк,
Рефинансирование кредитов на потребительские нужды
первый год — 13,01%, затем — 13,7% (при рефинансировании кредитов на недвижимость ставка 13,7%), в пределах кредитоспособности, до 60 месяцев (до 15 лет при рефинансировании кредитов на недвижимость)
при рефинансирование кредитов на недвижимость поручительство физ. лиц
Беларусбанк,
«Удачное обновление»
13,7%, в пределах кредитоспособности, до 84 месяцев
поручительство, неустойка, залог и иные способы, предусмотренные законодательством РБ, кроме страхования риска невозврата кредита
БПС-Сбербанк,
«Новоселье со Сбербанком»
13,7%, в пределах кредитоспособности, до 240 месяцев
поручительство, залог, гарантийный депозит денег
Франсабанк,
«Все и сразу»,
«Возможно все»
13,7%, до 25 000 рублей, до 72 месяцев
свыше 10 000 рублей — поручительство физического лица
Цептер Банк,
На рефинансирование
13,7%, до 50 000 рублей, до 36 месяцев
до 5000 рублей — неустойка, до 10 000 рублей — поручительство двух лиц, свыше 10 000 рублей — залог
Банк, кредит
Ставка, макс. сумма рефинансируемого остатка, срок рефинансирования, обеспечение
РРБ-Банк,
Рефинансирование
13,7%, до 20 000 рублей, до 60 месяцев,
нет
Приорбанк,
Рефинансирование кредитов других банков
11,9% первый месяц, потом 13,7%, до 24 900 рублей, до 60 месяцев,
нет
Белорусский народный банк,
Рефинансирование кредитов
27,5%, до 30 000 рублей, до 60 месяцев,
свыше 15 000 рублей — поручительство или залог (могут быть комбинированные виды обеспечения)
Технобанк,
Рефинансирование кредитов
13,7%, до 30 000 рублей, 48 месяцев,
свыше 15 000 рублей — поручительство
Идея Банк,
Консолидация
13,7%, до 30 000 рублей, до 48 месяцев,
нет
Банк Дабрабыт,
Погашение кредитов других банков (рефинансирование)
13,7%, до 50 000 рублей, до 60 месяцев,
свыше 20 000 рублей — поручительство
Белагропромбанк,
Рефинансирование кредитов на потребительские нужды
первый год — 13,01%, затем — 13,7% (при рефинансировании кредитов на недвижимость ставка 13,7%), в пределах кредитоспособности, до 60 месяцев (до 15 лет при рефинансировании кредитов на недвижимость),
при рефинансирование кредитов на недвижимость поручительство физ. лиц
Беларусбанк,
«Удачное обновление»
13,7%, в пределах кредитоспособности, до 84 месяцев,
поручительство, неустойка, залог и иные способы, предусмотренные законодательством РБ, кроме страхования риска невозврата кредита
БПС-Сбербанк,
«Новоселье со Сбербанком»
13,7%, в пределах кредитоспособности, до 240 месяцев,
поручительство, залог, гарантийный депозит денег
Франсабанк,
«Все и сразу»,
«Возможно все»
13,7%, до 25 000 рублей, до 72 месяцев,
свыше 10 000 рублей — поручительство физического лица
Цептер Банк,
На рефинансирование
13,7%, до 50 000 рублей, до 36 месяцев,
до 5000 рублей — неустойка, до 10 000 рублей — поручительство двух лиц, свыше 10 000 рублей — залог
Главные выводы:
если рассматривать потребительские кредиты, то за последние несколько месяцев произошло достаточно сильное снижение ставок. Еще в начале года в топе наших предложений появились кредиты со ставкой около 25% и даже со ставкой до 29,9%, а общий общий уровень ставок составлял 16,1%. Сейчас оформить кредитный договор можно под 13,5−13,81% и в топе осталось всего 3 предложения со ставкой выше 20%;
по кредитам на рефинансирование основная процентная ставка не будет ниже ставок по потребительским кредитам и составит 13,7%. Однако, если вы оформляли кредит в начале года, то стоит задуматься об переоформлении кредитного договора под новую ставку;
кредиты на рефинансирование выдаются не только для погашения действующих потребительских кредитов. Еще при помощи такого кредита можно рефинансировать кредитные карты, кредиты на автомобиль или даже кредиты на недвижимость;
Белагропромбанк и БПС-Сбербанк предлагают специальные сроки погашения кредитов на недвижимость. При их рефинансировании вернуть долг можно будет за 15 — 20 лет.
по кредитам на рефинансирование иногда может потребоваться обеспечение. В качестве него выступит поручительство физических лиц или залог;
Сколько придется платить ежемесячно
Мы уже не раз акцентировали внимание на том, что один из самых главных моментов при оформлении кредита — расчет графика платежей. Только так можно понять, во сколько в итоге обойдется кредит.
Предположим, вы планируете оформить кредит в размере 2000 рублей на 12 месяцев. Для таких условий максимальный платеж составит 179,29 рубля, а общая переплата — 151,50 рубль. Расчет был произведен на примере кредита от Белагропромбанка (в первый год действия кредита основная процентная ставка составляет 13,01%).