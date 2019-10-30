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Гидрогелевые патчи родом из Беларуси и новые бренды. 15 очень интересных новинок в мире косметики

31.10.2019 08:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Косметические компании выпускают на рынок сотни новых продуктов каждый месяц. Уследить за всеми просто невозможно, но бьюти-эксперт LADY всегда готова рассказать об интересных запусках, которые можно добавить в свою косметичку.

Анастасия Величко — косметолог-эстетист

В нашем обзоре — лишь те средства, что уже доступны для жителей Беларуси в стационарных магазинах или же онлайн. Что стоит внести в свой wish-лист, а на что лучше не тратить деньги? Давайте выяснять.

У Relouis вышла лимитированная коллекция теней Picasso. Компания вдохновилась творчеством культового художника и создала шесть насыщенных оттенков для линейки PRO — два матовых и четыре металлика.

У серии ограниченный тираж, так что если цветовая гамма вам по душе, стоит поторопиться с покупкой. Кстати, приобрести эти оттенки можно не только в стандартной упаковке, но и в рефилах: удобно, если вы предпочитаете хранить все тени в одной палетке.


Для тех, кому ближе люкс-сегмент, тоже нашелся вариант — палетка Jewel Pop от Kevyn Aucoin. На картинке она выглядит потрясающе красиво: здесь есть и румяна, и легендарный скульптор в оттенке Medium, и шесть нетривиальных оттенков теней для вечернего макияжа.

В жизни эта красота меркнет под грузом качества. Металлики и матовые — недостаточно пигментированные, шиммеры — очень плотные и подчеркивающие текстуру века. Накраситься, конечно, можно, но только если в макияжных делах вы профи. Остальным лучше пройти мимо этого запуска.


У NYX вышла новая тональная основа Born to glow. Производитель заверяет: она одновременно и сияющая, и матовая — идеальный вариант для фотосъемки. Покрытие ближе к среднему, оттенков, как и всегда у NYX, уйма. Стоит попробовать.


Вы наверняка уже в курсе, но мы все равно не можем промолчать: у белорусского производителя наконец-то вышли гидрогелевые патчи! Первопроходцем в вопросах гидрогеля стала марка Bio World. Правда, производят патчи не у нас: их изготавливает завод в Китае.

На сегодня в нашем доступе два вида патчей: одни обещают спасти от мешков и темных кругов, другие — дать мгновенный лифтинг-эффект.



В этом месяце у Bio World вышел и другой трендовый продукт — пилинг-диски. Они также доступны в двух вариациях: омолаживающие с АНА-кислотами и подушечки для проблемной кожи с АНА и ВНА. Будем пробовать?



Недавно в Беларусь пришла новая аптечная марка — Novexpert. Это космецевтический бренд родом из Франции. Его создатель утверждает, что продукция Novexpert натуральна, на 100%, гипоаллергенна и не содержит консервантов.

У марки много интересных гамм, но мы остановились на линейке с витамином С. Там, например, есть отличный бустер (он же сыворотка, если по-человечески). Или вот такой ночной крем-пилинг — отличный вариант на зиму.


В конце октября в продажу начали поступать рождественские коллекции. Так, бренд Laura Mercier выпустил сразу несколько лимитированных продуктов, среди которых — вот эта палетка для лица.

В Cheek canvas три хайлайтера, два оттенка румян и бронзер. Все текстуры сияющие: то, что нужно для праздничного макияжа.


Кстати, в этом месяце палетка для макияжа лица вышла и в бюджетном сегменте: ищите на прилавках Crystal power от Essence. В ней 4 продукта, они также с эффектом сияния.


С октября белорусы могут напрямую заказать продукцию бренда Fresh. Если есть желание познакомиться с маркой, начните с их бестселлера — маски с розой. Очень легкая по текстуре, она призвана увлажнять и подтягивать кожу с первого применения. А еще там внутри самые настоящие лепестки роз: полное соответствие натуральной концепции бренда.


К слову, о масках: несколько интересных новинок вышло у Levrana. Их маски-скатки работают не только на увлажнение или очищение, но и — за счет форм-фактора — на дополнительную эксфолиацию. Всего в линейке три продукта: гиалуроновая маска, маска-детокс и маска с молочной кислотой.




И еще пару слов о масках. Бренд Nivea выпустил три тканевые новинки. Мы рекомендуем присмотреться в первую очередь к увлажняющей. В ее составе бессмертная классика гидратации — гиалуроновая кислота и алоэ вера. То, что нужно в холода.


 
Теги: знакомства
 
 
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Косметические компании выпускают на рынок сотни новых продуктов каждый месяц. Уследить за всеми просто невозможно, но бьюти-эксперт LADY всегда готова рассказать...
 
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